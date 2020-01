Exposição homenageia Ayrton Senna

Em homenagem ao tricampeão mundial de Fórmula 1, o 1º Troféu Ayrton Senna de Kart terá suas provas finais neste sábado no Kartódromo Speed Park, em Birigui (SP). Com mais de 200 pilotos, 15 categorias e dezenas de corridas, a competição dá início às comemorações ao aniversário do piloto, que completaria 60 anos no próximo dia 21 de março.

Além das atividades de pista, o Troféu Ayrton Senna contará com uma exposição especial: itens usados pelo piloto serão apresentados ao público nos dias 24 e 25 de janeiro em uma Área VIP com visão privilegiada da pista. A entrada, com direito a visitação, custa R$ 60.

Os visitantes poderão ver de perto uma bancada com seis capacetes usados por Ayrton, seis troféus, um macacão de 1993 da McLaren, além de uma réplica do primeiro kart que Senna ganhou de seu pai, ainda com apenas quatro anos.

Entre os capacetes estarão quatro de F1 (1985, 1987, 1990 e 1994) e outros dois também muito especiais: o seu primeiro casco usado no kart e o capacete que Ayrton usou em 1993 no seu último duelo contra Alain Prost, em Bercy, na França, também em uma competição de kart.

A exposição contará também com 36 fotos da carreira de Senna e os visitantes poderão assistir imagens em uma TV com entrevistas e documentário sobre o piloto. Um óculos de realidade virtual estará disponível para que os visitantes possam acompanhar uma volta em Interlagos narrada pelo próprio piloto.

Outras atrações

O sábado das finais no Speed Park, no entanto, começará com outro tipo de corrida no circuito: o Troféu Ayrton Senna Run, com caminhada de 3km, além de corridas de 5km e 10km.

Para as crianças haverá o Senninha Run, com prova no circuito oficial do Senninha, uma das pistas infantis do Speed Park. Outra atração do dia 25 será o show aéreo com um avião acrobático, que promete agitar os presentes com manobras radicais a partir das 15h30.