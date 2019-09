Exército realiza operação em Itaipulândia

O 34º Batalhão do exército de Foz do Iguaçu estará realizando um treinamento em Itaipulândia, nesta terça-feira, dia 10 de setembro.Durante todo o dia cerca de 200 homens estarão participando das atividades, em pontos estratégicos da cidade, dentre elas Prefeitura, ginásio de esportes Irineu Luis Friedrich e na Sanepar.

Os militares estarão fazendo treinamento de defesa de localidade, com caminhões, camuflados e armamentos.

Os detalhes da operação, foram repassados pelos militares à prefeita Cleide Prates, nesta segunda-feira (09), pedindo autorização para ocupar os espaços públicos e reforçar quanto a divulgação das atividades.

Segundo o Capitão Valdecir Oliveira, do 34º Batalhão de Foz do Iguaçu, durante o treinamento não serão feitas abordagens a pessoas ou veículos.

“Queremos reforçar para que as pessoas da comunidade não se assustem com a movimentação dos homens que estarão realizando este treinamento nesta terça-feira. Estas atividades visam uma operação maior que estará acontecendo em parceria com exército Paraguaio, dentro da “Operação Paraná”, no final de setembro e início de outubro”, salientou Oliveira.