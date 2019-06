Exame revela predisposição a 1.200 doenças hereditárias

A propensão para o desenvolvimento de enfermidades graves como câncer, doenças cardíacas e neurológicas é um medo recorrente entre pessoas de diversas idades. O diagnóstico precoce de tais doenças possibilita um tratamento muito mais eficaz, aumentando consideravelmente as taxas de sobrevivência.

Imagine se você pudesse saber antecipadamente que possui uma predisposição para esses problemas? Isso agora é possível no Brasil.

O grupo Diagnósticos do Brasil (DB), maior laboratório exclusivamente de apoio do País, acaba de apresentar ao mercado o myGenome, exame capaz de identificar a predisposição para mais de 1.200 doenças hereditárias.

Inédito no País, o myGenome é realizado pelo DB Molecular, unidade especializada do Diagnósticos do Brasil focada em biologia molecular e genética. O teste, indicado para qualquer pessoa maior de 18 anos sem antecedentes de doença genética, realiza o sequenciamento completo do Genoma a partir da saliva do paciente: “O myGenome é o exame que faz o sequenciamento completo do Genoma. Ele conta tudo o que o paciente precisa saber sobre seus genes. Após a realização dele, com orientações médicas, é possível descobrir como aumentar a longevidade, gerenciar a saúde e melhorar o funcionamento do corpo”, Nelson Gaburo, gerente geral do DB Molecular.

Filhos

Com o myGenome é possível identificar, por exemplo, a predisposição do indivíduo saudável em desenvolver problemas cardiovasculares e de coagulação, predisposição ao câncer e a problemas neurológicos, alterações endócrinas e metabólicas ou até mitocondriais, informando, também, a saúde dos seus órgãos. Para quem sonha em ter filhos, o exame pode analisar se os pais são portadores de alguma doença genética e o risco de o filho ter alguma das patologias, além de informar as características genéticas que podem ser passadas aos seus descendentes. “Conhecer estes riscos auxilia na tomada de decisões adaptativas e personalizadas sendo possível utilizar-se de diretrizes redutoras de riscos”, complementa Gaburo.

Além disso, o exame possibilita avaliar a metabolização dos medicamentos, baseado na genética de cada indivíduo (farmacogenética), possibilitando tratamentos médicos com precisão e agilidade, principalmente em casos de doenças crônicas, como asma, depressão e ansiedade. “O myGenome é um exame de extrema importância para o avanço da medicina preventiva. Apontando tendências, ele possibilita ao paciente fazer escolhas sobre hábitos, estilo de vida, nutrição e tratamentos”, explica o gerente do DB Molecular.

O teste, que tem seu resultado disponível em até 12 semanas, descreve, também, mais de 70 características relacionadas a rendimentos esportivos, metabolismo, nutrição e, até mesmo, a ancestralidade.

“Os relatórios gerados pelo myGenome são avaliados por equipe médica especializada, incluindo membros do Personal Genome Project da Harvard Medical School. Além disso, o paciente recebe suporte completo da equipe do DB Molecular. O myGenome é sinônimo de maior qualidade de vida e longevidade”, completa Nelson Gaburo.

O myGenome já está disponível em todo Brasil. Para mais informações sobre o DB Molecular, acesse o site www.dbmolecular.com.br.