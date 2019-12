Exagerou no Natal? Saiba como se “desintoxicar”

Difícil resistir e não cair em tentação e cometer excessos diante de uma mesa farta igual à da ceia de Natal, não é? Especialistas dão dicas para evitar problemas e se “desintoxicar”, se exagerar na dose.

A nutricionista Andréia Naves sugere que, se possível, esses abusos alimentares sejam planejados com antecedência. É difícil prever o quanto você vai sair da linha no fim de ano, mas manter uma dieta saudável e uma boa hidratação duas semanas antes das festas ajuda a manter o equilíbrio do organismo.

Se você é como a maioria das pessoas e já perdeu a “compostura”, está na hora de correr atrás do prejuízo – que, em alguns casos, chega a até dois quilos extras, dependendo da quantidade de peru, tender, panetone, rabanada e outros doces que comer.

“Fazer um detox durante os dez dias seguintes ao Natal ajuda a melhorar o funcionamento do fígado. Para isso, é fundamental ter uma alimentação rica em magnésio, cobre, selênio, ferro e vitaminas do complexo B”, cita Andréia.

Como fontes de magnésio estão as castanhas e os vegetais de folhas escuras; de cobre, são os cereais integrais, as oleaginosas (como óleo de soja, milho e oliva) e sementes de abóbora e girassol – essas também contêm ferro e vitamina B.

Para obter selênio, uma boa opção é a castanha-do-pará. Já o ferro está presente no atum, nas folhas escuras e no feijão. E quem precisa de vitaminas do complexo B também pode consumir cereais integrais.

“Outros alimentos ainda ajudam a reduzir a carga tóxica no corpo, como frutas (maçã, damasco e frutas vermelhas), couve, couve-flor, brócolis, alho, cebola, limão, mostarda, pimenta preta e vermelha, gengibre, cebola, chá verde e ginseng. Alguns são termogênicos, que contribuem para queimar gordura”, aponta a nutricionista. Além deles, há alternativas como berinjela, nozes, açafrão-da-terra (cúrcuma) e ervas como sálvia, coentro, manjericão, alecrim e orégano.

Receitas

Quem quiser pôr essas recomendações em prática pode fazer três receitas detox: salada sortida (com rúcula, alface americana, cebola, gengibre e cebolinha. Para o tempero: azeite de oliva, limão e ervas), arroz integral (com brócolis, amêndoas, nozes, cebola, alho e cúrcuma) e suco de frutas vermelhas (morango, cereja, amora e framboesa), água de coco e gengibre.

Olho grande

Um dos grandes perigos das ceias de Natal – que não precisa se repetir no Ano-Novo – é o “olho grande”, aquele desejo quase incontrolável de pôr no prato tudo o que é gostoso, afinal, é só uma vez por ano.

Segundo o endocrinologista Luciano Giacaglia, o segredo é dar uma volta primeiro, olhar o que está à disposição e se servir do que mais gosta – em pequenas porções.

“Dependendo da pessoa, se já é diabética, por exemplo, um único descuido pode ter uma influência muito grande. Às vezes, o indivíduo chega a ficar uma semana descompensado por causa de uma refeição alterada”, alerta.

Distúrbios

Entre os problemas de saúde que o excesso de açúcar, sal e gordura pode causar estão distúrbios gastrointestinais, como diarreia, gases, inchaço, dor na barriga, azia, má digestão, gastrite, refluxo e náuseas. Isso porque a flora bacteriana que vive entre o estômago e o intestino não está preparada para receber tantos alimentos pesados de uma só vez.

Quem já tem glicose, colesterol, triglicérides ou ácido úrico alto precisa redobrar os cuidados. Pacientes com hipertensão, arritmia cardíaca e histórico de pedra no rim, idem.

“Açúcar e sal demais podem favorecer problemas como labirintite, zumbido e tontura. O sódio também incha e aumenta a pressão arterial”, afirma o médico.

Obedeça à sede

Giacaglia lembra que esta é a época mais quente do ano, as pessoas se desidratam facilmente, dormem pouco e mal, diminuem as atividades físicas e convivem com muito barulho. Ou seja, um ambiente nada saudável, que pode piorar ainda mais com os exageros à mesa.

“Outro ponto importante é beber bastante líquido antes, durante e depois da comilança. Muitas vezes, a pessoa acha que está com fome, mas na verdade tem sede. Obedeça a isso e ingira água, que é o principal, além de água de coco, chás gelados e sucos de limão, acerola e maracujá”, enumera o endocrinologista.

“Em todos os casos, mastigue lentamente e saboreie a comida antes de engolir. A comunicação entre os hormônios da satisfação e o cérebro leva de 15 a 20 minutos para ser concluída, ou seja, vale esperar esse tempo antes de repetir o prato”, destaca o médico.

Etapas para recuperar a pele após a comilança no Natal

Logo após o Natal é o momento perfeito para fazer algumas resoluções de cuidados com a pele e já começar a adotar novos hábitos para o ano seguinte. As semanas de excesso das temporadas festivas, comendo alimentações fartas em carboidratos, açúcares, gordura e fritura, trazem efeitos maléficos que são vistos diretamente no tecido cutâneo. “Há um impacto direto da alimentação na pele que, por conta dos abusos, tende a ficar mais oleosa, desidratada, opaca e com aparecimento de acne, olheiras e inchaço”, afirma a dermatologista Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. “Assim como você já deve ter ouvido falar sobre uma desintoxicação para o seu corpo, a mesma dica também se aplica ao seu regime de cuidados com a pele”, acrescenta a médica. Mas, calma, não é nada de outro mundo! Confira a seguir o que você precisa fazer:

Limpeza

Seu primeiro passo é investir em um produto adequado para a limpeza e a desintoxicação da pele. Uma boa dica é o cleasing oil. “Ele é um produto que possui uma combinação de óleos na sua composição. Nasceu no oriente, as asiáticas não vivem sem. É a mais nova moda quando o assunto é limpeza da pele. Os óleos de limpeza se misturam com as impurezas, partículas de poluição, maquiagem e mesmo a oleosidade existentes na nossa pele, se ligam a eles, e os levam embora. O cleasing oil limpa a pele sem agressão, sem que haja a retirada do manto lipídico normal da pele [como ocorre com sabonetes comuns]”, explica a médica. Quando o sabonete ou tônico utilizado é muito adstringente, esse sebo natural da pele é retirado e pode ocorrer um “rebote” e a pele produzir mais oleosidade para tentar compensar essa perda.

Ajude a renovação

Em seguida, é hora de dar vida à pele removendo as células mortas. “O uso de um esfoliante não só aumentará os benefícios da limpeza, como também irá permitir uma maior eficácia do hidratante que virá a seguir”, afirma a dermatologista. Os esfoliantes naturais, à base de sementes, podem ser indicados, mas peles mais oleosas ou com excesso de queratina podem se beneficiar também dos ácidos como o glicólico e lático.

Aposte no sérum

Para devolver a vitalidade, o sérum pode ajudar, isso porque esse líquido altamente concentrado possui ativos que conseguem penetrar em camadas mais profundas da pele, ajudando a melhorar a hidratação. “Na formulação, além do ácido hialurônico, as Vitaminas C e E, resveratrol e outros antioxidantes podem ser incorporados para conferir mais vitalidade à pele”.

Lembre-se das máscaras

Enquanto uma máscara de argila ou carvão ativado pode melhorar a oleosidade, as máscaras hidratantes com ingredientes suavizantes podem hidratar e aumentar o viço da pele. “As máscaras conseguem hidratar por oclusão e isso potencializa o tratamento a que ela se propõe”, diz. Lembrando que máscaras possuem efeito transitório.

Volte à rotina dos bons hábitos

Não prolongue os excessos das festividades: reduza as bebidas, as comidas gordurosas e busque opções mais saudáveis na alimentação. “Invista em folhas verdes, gengibre, alimentos integrais e frutas. Da mesma forma, retome as horas de sono, evite o cigarro e, principalmente, cuide muito bem da sua pele na hora de se expor ao sol. Use filtro solar com FPS 30 no mínimo e reaplique sempre o protetor”.

