Ex-reitor da Unioeste é multado pela 7ª vez; multas estão pendentes

Cascavel – Ex-reitor da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Paulo Sérgio Wolff – o Cascá – foi novamente multado pelo TCE-PR (Tribunal de Contas do Paraná) por conta de irregularidades apontadas e por determinações não cumpridas. A multa aplicada desta vez é devido ao não cumprimento do prazo determinado para a extinção de cerca de 400 cargos criados de maneira irregular, sem base na lei.

A determinação para o cumprimento da determinação vem sendo protelada pelo antigo gestor desde 2009 e o último prazo estipulado era o dia 31 de dezembro de 2019. A multa foi fixada em R$ 3.147 e o pagamento deve ser feito ainda em janeiro. Mas da decisão cabe recurso.

Outras multas

Cascá tem uma longa “ficha” no TCE. Além dessa multa, existem outras seis e nenhuma delas foi paga até hoje. Os valores não foram informados.

Além de multas por pagamentos irregulares e criação e utilização de cargos ilegais, existem duas por contas julgadas irregulares.

A decisão mais antiga em desfavor do ex-reitor é de 2001.

As pendências podem trazem uma série de complicações a Cascá, podendo até ser considerado inelegível.

Extinção dos cargos

Além da multa nova, o TCE reforçou a determinação da extinção dos 400 cargos criados irregularmente num prazo de 30 dias. A universidade tem 15 dias para apresentar recurso.

O que diz a Unioeste

O atual reitor da Unioeste, Alexandre Webber, afirmou que parte do que foi determinado pelo TCE já foi cumprido e ele pretende tentar uma negociação de prazo. “Já ajustamos um pouco e estamos ajustando mais algumas coisas. Até março o governo vai aprovar uma nova proposta de cargos. Vamos ver se é possível um prazo para já implementar a nova estrutura”, explicou Webber.

O reitor já tem uma reunião agendada para o próximo dia 30 no Tribunal e pretende negociar, não recorrer da decisão.

A reportagem não conseguiu contato com Paulo Sérgio Wolff.