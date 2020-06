Ex-jogadores do Marreco Futsal morrem em acidente no sudoeste

Dois jovens ex-jogadores de futsal morreram em um acidente com carro, na tarde deste domingo (31) em um trecho da PR-475, em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Outras três pessoas ficaram feridas, de acordo com a polícia.

A PRE informou que o veículo, que transportava cinco pessoas, saiu da pista e bateu em um barranco, próximo ao trevo de acesso a cidade de Verê.

O jovem Luiz Henrique Soares, de 20 anos, morreu no local, e Maxwell Soares, de 19 anos, chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Francisco Beltrão, mas não resistiu.

Os dois ex-jogadores atuaram pela equipe de base do Marreco Futsal. Nas redes sociais, o Marreco Futsal lamentou a morte dos dois ex-atletas.

“Com pesar comunicamos o falecimento de Luiz Soares e Maxwell Soares, jovens beltronenses que passaram pela base do Marreco Futsal, vítimas de acidente de trânsito. Que Deus conforte o coração da família! Nossos sentimentos.”, diz a nota

Dois dos ocupantes do carro foram encaminhados ao Hospital Regional, com ferimentos graves, e uma outra pessoa foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, com ferimentos leves.