Evento nacional vai debater em Cascavel a situação da sanidade avícola no Brasil e no mundo

Cascavel será sede nesta terça-feira (24) da 13ª edição do Encontro MercoLab de Avicultura que está marcado para começar às 8h30 no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel.

O evento contemplará temas de maior evidência na atualidade em âmbito mundial, atraindo o interesse de dirigentes e executivos dos mais diferentes setores da indústria.

O Encontro MercoLab de Avicultura discute as questões que dizem respeito à sanidade avícola, um dos pilares fundamentais do prestígio internacional desse pujante segmento do agronegócio brasileiro.

Idealizado e promovido pelo Mercolab, que atende mais de 1000 clientes em todo o território nacional, prestando serviços de diagnóstico e monitoria para várias espécies animais, mas com foco prioritário na avicultura, o evento tem por objetivo atualizar a cadeia produtiva com a divulgação de resultados de pesquisas e novos conhecimentos, que seguramente irão contribuir para otimizar custos e melhorar a produção, além de abordar os aspectos econômicos da atividade e as perspectivas futuras do negócio.

Diretor geral da empresa e coordenador do encontro, o médico-veterinário Alberto Back assinala que “ao longo de quase duas décadas, evoluímos com a avicultura brasileira nos ajustando às suas necessidades e exigências, e assim conquistando, com a excelência de nossos produtos e serviços, o respeito e a admiração da indústria e do produtor”.

Com sede em Cascavel (PR) e filial em Chapecó (SC), o MercoLab, em ambas as unidades, está certificado pela ISO 17.025 e credenciado junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a realização das análises de salmonelas e micoplasmas, estabelecidas no Plano Nacional de Sanidade Avícola, desempenhando papel de destaque no crescimento e fortalecimento da avicultura comercial brasileira como um elo facilitador no processo de transferência de novas tecnologias, ferramentas essenciais para manter a excelência da indústria ligada à cadeia do frango.

As inscrições podem ser feitas através dos telefones (45) 3218-0040 e (45) 99933-4431.