Etanol varia 20% entre postos

Quem abastece o carro ou a moto com etanol deve ter percebido que desde o fim de semana os preços do combustível baixaram em alguns locais. Em Cascavel é possível encontrar postos que vendem o etanol de R$ 2,73 a R$ 3,28.

Um posto de combustível na Avenida Brasil próximo à FAG está vendendo o produto a R$ 2,97 o litro. De acordo com a vice-gerente Haiffa Fogaça da Cruz, a estratégia é clara: “O preço mais baixo é para atrair o consumidor, mesmo que a gente venda mais barato do que o normal, ainda é lucrativo”.

Ela explica que o preço baixou devido ao valor de compra, que também recuou, e que no fim de semana é provável que o preço de venda mude novamente.

E tem lugar ainda mais barato. Na Avenida Tancredo Neves, um dos postos tem etanol por R$ 2,89 o litro, mas só para pagamento à vista.

O diretor regional do Sindicombustíveis (Sindicato dos Revendedores de Combustíveis e Lojas de Conveniências do Estado do Paraná), Roberto Pellizzetti, esclarece que o etanol é um produto agrícola, derivado da cana-de-açúcar e, como tal, sofre influência de fatores externos: “O mercado internacional mudou o perfil, a safra foi muito boa, o tempo ajudou e os preços estão caindo”.

Etanol mais caro

Mas para garantir economia é bom pesquisar. Isso porque, na região central, postos da Avenida Brasil e da Rua Paraná têm valores parecidos: de R$ 3,07 a R$ 3,09 o litro de etanol.

E, de acordo com a gerente Fabiana Piovesan, vai ser difícil sair da cada dos R$ 3. “Nós mantivemos o preço da semana passada e não temos certeza de como será na próxima compra, mas é provável que continue nesse patamar”.

Reportagem: Milena Lemes