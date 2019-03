Estúdio de Arquitetura é inaugurado no Centro FAG

O Centro Universitário FAG teve o prazer em apresentar à comunidade acadêmica um novo espaço para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores e Engenharia Civil: o Estúdio de Arquitetura. A inauguração contou com a presença da Direção, de coordenadores, professores e alunos, do presidente da Aeac (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel), Valmor Pietsch, e do conselheiro do CAU-PR (Conselho de Arquitetura e Urbanismos do Paraná), Nestor Dalmina.

“Esse espaço será usado principalmente pelos alunos do 7º período Integral e do 10º período Noturno, que fazem parte do grupo de estágios. É um espaço que certamente irá agregar muito no crescimento profissional deles. Foram quase três meses de obra e hoje podemos contemplar o resultado”, comemora a coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, Solange Smolarek Dias.

A estrutura tem caraterísticas de um escritório de arquitetura, com mesas individuais e coletivas, decoração moderna e espaços para conversa. “É uma estrutura que completa a todos, tem área de trabalho, de atendimento ao cliente e aluno, área para relaxar… Por falta de estrutura não vai ser que o projeto não saia”, comenta a coordenadora de estágio, Renata Esser.

O Estúdio leva uma marca registrada do professor Heitor Jorge: um painel com desenho em croqui feito à mão. “Esse foi um pedido da senhora Jaqueline Gurgacz e do senhor Antônio José Ferreira. Desenvolvi algo que faço em sala com os alunos. Esse desenho é um croqui, mas com uma perspectiva de um ponto de fuga, em que todas as linhas se encontram em um ponto. E quisemos mostrar todas as edificações arquitetônicas de Cascavel que vão ao encontro da FAG”, explica.

“Ficamos muito felizes com esse resultado. Na verdade, ficamos surpreendidos. A qualidade, a distribuição e toda a funcionalidade do espaço vão nos ajudar muito a ter esse contato com o cliente e ver de fato como é a vida de um arquiteto na prática. Tínhamos muito conceitos teóricos, assim vamos conseguir desempenhar nosso papel enquanto arquitetos”, celebra a acadêmica do 10º período Suellen Seibel.

“Os pais trabalham dia e noite para dar os estudos que os filhos desejam e nós somos os responsáveis para que, quando eles saírem daqui, com o diploma na mão, saiam com a certeza de que fizeram a escolha certa estudando em um ambiente de excelência”, conclui o reitor, Assis Gurgacz.

Ao fim do evento, os convidados de honra foram homenageados com uma placa com o mesmo desenho do painel feito pelo professor Heitor Jorge.