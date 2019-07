Estudantes de Administração desenvolvem projeto de logística

Os estudantes do quinto semestre do curso de Administração do Centro Universitário de Cascavel – Univel realizaram um trabalho diferenciado por meio do “Projeto Integrador: Plano Logístico”. O desafio proposto aos alunos foi a criação de empresas ligadas ao transporte rodoviário para conhecimento das diferentes facetas da logística. Para isso, os acadêmicos foram separados em grupos e durante um semestre planejaram detalhadamente “suas empresas”.

Recentemente, os alunos realizaram as apresentações com a participação dos amigos e dos familiares, que tiveram a oportunidade de conhecer a Univel. “Foram seis meses pensando o que fazer. Estou muito grato com o que aconteceu. Ficou muito bonito dentro dos recursos que nós tínhamos em mãos. Esses acadêmicos conseguiram demonstrar o maior potencial possível”, avaliou o professor Sandro Busato, coordenador do projeto.

Para a aluna Jaquiele Demarchi, o principal desafio foi deixar de lado o receio de falar em público e apresentar o projeto aos estudantes. “Aprendemos bastante. Começamos desenvolvendo a marca, a logomarca e apresentando. Foi realizada uma votação e a marca escolhida foi a que nós criamos. Com isso, fomos em busca de empresas parceiras para o projeto”, destacou.

Ivone dos Santos fez questão de prestigiar o trabalho da filha Jaquiele. “Achei muito interessantes as apresentações. Fiquei muito orgulhosa de ver minha filha e de conhecer a Univel”, disse.

Parcerias

Durante o desenvolvimento dos projetos, os alunos mantiveram contato com diversas empresas do segmento de transporte rodoviário. Os representantes ministraram palestras aos acadêmicos. “Trouxemos um aparelho que prova que os equipamentos de turismo estão mais seguros hoje e também contamos com a participação da Polícia Rodoviária Federal, que abrilhantou nosso evento”, explicou o coordenador do projeto.

Uma das empresas convidadas para o evento foi a Ecocataratas, na ocasião representada pelo gerente de atendimento ao usuário, Marcelo Belan. “Achei incrível essa iniciativa dos alunos de buscar nas empresas uma forma de construir conhecimento sobre assuntos importantes não só para o curso, mas também levar esse conhecimento para a comunidade, porque quando você convida pessoas de fora elas têm possibilidade de disseminar esse conhecimento. Foi uma oportunidade de falar sobre os aspectos da concessão de rodovias, enriquecer o currículo do aluno e ajudar na formação dele como estudante, profissional e cidadão. Só posso dar os parabéns às turmas e a Univel pela iniciativa de apoiar os alunos nesse trabalho”, conclui.