Estudantes criam soluções para o consumo consciente da água

As novas gerações, nascidas já com o advento da tecnologia em suas rotinas, gostam de se sentir envolvidas em sala de aula e provocadas, para que sejam estimuladas à proatividade enquanto estudam. Sabendo disso, a Ensina Mais Turma da Mônica, franquia de apoio escolar que reforça a base de crianças e adolescentes, está empenhada em estimular seus alunos a ajudar a ONU (Organização das Nações Unidas) a salvar o planeta.

Ao longo dos anos, a Ensina Mais cria Concursos Culturais que estimulam os estudantes a desenvolverem soluções para assuntos importantes.

Em 2019, um dos temas mais relevantes da Agenda de 2030 é o consumo sustentável de água. Aproveitando o mote, a escola criou os chamados “Amigos da Água”, cujas categorias de concurso se dividiram entre os ensinos fundamentais 1 e 2 e abrangeram o País inteiro. A competição se referenciou nos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU e buscou incentivar os alunos a procurarem maneiras de reverter o mau uso do recurso hídrico.

Alunos de seis a dez anos criaram um desenho com uma ideia ou solução para o melhor uso da água. Os desenhos ficaram expostos no portal do concurso e sujeitos a voto público. Ao final, um comitê da Ensina Mais selecionou os que continham as melhores soluções.

No caso dos adolescentes do ensino fundamental 2, os alunos foram estimulados a escrever uma redação com propostas para o problema de desperdício de água. As três mais votadas foram para a segunda fase e, após análise cuidadosa, a Ensina Mais determinou as três primeiras colocações.

Do Paraná

A aluna Raphaela Queiroz, da unidade de Guarapuava, foi a vencedora da categoria desenho. Na imagem, que traz os personagens da Turma da Mônica ilustrando ludicamente a importância da economia de água, aparecem sugestões de como fechar a torneira ao lavar a louça e varrer a calçada em vez de lavá-la com mangueira.

Já na categoria redação, a ganhadora foi Marina Galvanini, aluna de Santo André (SP). Ela falou sobre a necessidade de que a sociedade freie o desperdício, além de ter versado sobre outros temas relevantes, como a importância de fazer reciclagem e diminuir a poluição. A aluna alerta para a importância de cuidarmos com urgência desses recursos, pois não haverá reposição deles no futuro.

“O ponto mais positivo em participar desses concursos é que os alunos são estimulados a criar conscientização sobre temas que são debatidos globalmente. Além de pensar em uma solução para o assunto proposto, o estudante também é incentivado a treinar a escrita e o raciocínio ao montar o texto”, comenta Fabiana Levada, dona da unidade da Ensina Mais de Santo André, parceira da escola em que Marina Galvanini estuda.

Premiação

As estudantes recebem no próximo dia 31 a premiação: um Playstation 4. Segundos e terceiros lugares receberão um box de livros da Turma da Mônica para o Ensino Fundamental 1, e os alunos do Fundamental 2 uma mochila e um box de livros dos personagens.

Confira a lista dos estudantes nas três primeiras colocações de cada categoria:

Fundamental 1 – Desenho

1º – Raphaela Queiroz

2º – Mathues Marques

3º – Davi Ribeiro

Fundamental 2 – Redação

1º – Marina Galvanini

2º – Julia Oliveira

3º – Lara Toledo

Saiba mais

A Ensina Mais Turma da Mônica é uma das marcas MoveEdu, maior plataforma edtech (education technology) do País. Realizados desde 2012, os Concursos Culturais têm sido um sucesso de adesão, ano após ano. Em 2018, a rede teve um total de 5.702 participantes em todo o Brasil, com alunos do fundamental 1 e 2. Em 2019, a adesão de alunos se aproximou de 6 mil inscritos das cinco regiões do País.

A segunda edição da competição já pode ser acessada em: www.ensinamais.com.br/amigosdaagua e www.ensinamais.com.br/amigosdaaguadesenho