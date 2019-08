Estudantes ajudam a fazer o bem no McDia Feliz

O Centro Universitário FAG é mais uma vez parceiro do McDia Feliz, evento que é realizado todos os anos no último sábado de agosto para arrecadar verbas às instituições que trabalham no combate ao câncer de crianças e adolescentes. Vários cursos estiveram presentes para a realização de atividades.

Acadêmicos de Pedagogia ficaram responsáveis pelas pinturas com tinta guache e facial, desenho para colorir, e brincadeiras com massinha de modelagem. Para a professora Marilena Marques, a participação dos acadêmicos é muito importante: “É importante trazer as atividades para contribuir com o público presente e também os alunos podem atuar em um evento social que ajuda muitas pessoas”.

Os estudantes de Medicina animaram o público com grupo de palhaços. Para o acadêmico João Sandri, foi uma experiência única, já que eles são voluntários na Uopeccan e puderam contribuir também no McDia Feliz. “A gente percebeu que o acadêmico saía da Uopeccan realizado, com a empatia estimulada. Aí percebemos que poderia ser feita uma parceria mútua entre o Centro Acadêmico de Medicina e a Uopeccan, com laços cada vez mais fortes e recebemos o convite para realizar nosso trabalho aqui, no McDia Feliz”.

As atividades lúdicas ficaram por conta do curso de Psicologia. Toda a cobertura do evento foi de responsabilidade dos alunos de Jornalismo e Fotografia, que acompanharam o evento com imagens e fotos. Segundo o coordenador dos dois cursos, Ralph Willians, a participação dos acadêmicos é importante para que eles consigam exercer as funções da profissão na prática. “Os acadêmicos podem sentir o dia a dia do jornalismo e da fotografia em eventos como esse, além de também fazer o bem, já que o McDia Feliz prevê ajudar entidades ligadas ao tratamento do câncer”.

A Uopeccan de Cascavel será beneficiada com todo dinheiro arrecadado com a venda dos Big Macs nos restaurantes de Foz do Iguaçu, Ponta Grossa e Cascavel.

De acordo com o presidente da Uopeccan, Leopoldo Furlan, o evento é de extrema importância para a entidade: “É uma verba que vem para somar no custeio de melhorias para a Uopeccan. Toda sociedade que participa mostra a importância de um evento como o McDia Feliz”.

Marina da Silva é mãe do paciente Luiz, de dez anos, e, para ela, o McDia Feliz faz toda a diferença para quem está em tratamento. “A gente agradece muito esses eventos, as pessoas que estão em favor. Afinal, é tão difícil o tratamento principalmente para quem vem de fora, então a campanha é muito importante para melhorar cada vez mais a Uopeccan”.

A verba da Uopeccan será destinada para capacitação dos profissionais da saúde com foco no diagnóstico precoce do câncer em crianças e adolescentes nas regiões oeste, noroeste e sudoeste do Paraná, além de investimentos em exames de diagnóstico avançado.