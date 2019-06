Estratégias de estudo para ser aprovado no Enem

“Como passar para Medicina no Enem restando menos de seis meses de estudos?” “Como não ter um ano de estudos perdido?” “Como aumentar as notas nas provas e simulado rapidamente?” Estas e outras perguntas se tornam mais comuns a cada dia em que o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), marcado para os dias 3 e 10 de novembro, fica mais próximo. De acordo com o Professor e Learning Coach Gilberto Augusto, fundador de uma plataforma de estudos, o segredo para obter êxito nas provas, desde simulados preparatórios até o Exame propriamente, está na distribuição de estratégia de estudos para cada matéria durante os dias da semana.

Gilberto Augusto listou passos essenciais para quem deseja alcançar a tão sonhada a aprovação:

Tenha um Plano (Planejamento de estudos Diário) muito bem organizado levando em consideração: a quantidade de horas estudada diariamente, em quais dias da semana cada matéria é estudada. O ambiente precisa ser motivador e sem distrações, os materiais teóricos precisam gerar um entendimento da matéria mesmo sem a explicação de um professor e também deve conter muitos exercícios resolvidos e uma gradação de níveis de dificuldades das demais questões (fáceis, médias e difíceis). “Recomendo o estudo por bons livros didáticos. Geralmente as apostilas são muito objetivas e não ajudam quem tem problemas de base. Você ainda precisa saber classificar em termos de PRD (Peso, Recorrência e Dificuldade) as matérias antes de estudá-las e saber aplicar as Sequências de estudos corretas (script de métodos) para cada PRD (SEQ. A, AA, B, Br, Sprint e D). Chamamos esses seis pontos acima (quanto, quando, onde, por onde, o que e como) de 6 KPIs que compõem um Planejamento de estudos Triplo E – eficiente, eficaz e efetivo.”, explica Gilberto Augusto.

Todo PED deverá conter a análise de PRD de cada matéria do dia e uma ONU (ordem numérica de urgência) para que não haja atraso nas matérias mais importantes.

Em seguida, é necessário que haja uma rotina semanal de simulados. Todo simulado envolve 3 fases: antes, durante e depois. Antes, é o GTP (gerenciador do tempo de prova). Para o professor, é preciso montar previamente uma estratégia de tempo, levando em consideração algumas variáveis como: pesos diferentes de cada matéria, facilidades e TRI: “Algumas áreas pesam mais que outras, podendo elevar sua média ponderada, e outras podem te gerar TRIs maiores, também interferindo na média final”, explica Gilberto. Segundo ele, o segundo passo é fazer o simulado com afinco, sem perder para o cansaço ou a dor de cabeça, respeitando o GTP. Já o terceiro passo é dormir, acordar no outro dia e montar o AD (Autodiagnóstico), também chamado de Debriefing, que nada mais é que uma Análise 2Q (qualitativa e quantitativa) do simulado: “Coloque no AD o número da questão que você errou, a disciplina da questão, o assunto específico que ela envolve e o motivo do erro (falta de conteúdo, atenção ou tempo). Exemplo: Questão 17 /Fisica/ MUV/ Falta de Conteúdo”.

Cada erro tem um motivo. Cada motivo tem uma solução. Principalmente para erros por falta de conteúdo, é necessário implementar um procedimento de estudos específico: “É preciso diferenciar se é um Erro Crônico ou Erro Agudo. Se for uma matéria de grande PRD, e a matéria desse erro já foi estudada neste ano, e há a percepção de que o Erro é Crônico, é preciso dedicar um tempo do seu dia para aplicar uma SEQ. A ou AA para essa matéria. Se não, a própria SEQ. C juntamente com a resolução do simulado, já resolverá a situação”, orienta Gilberto Augusto.

Mas preste atenção

“Um detalhe importante: erros crônicos, referentes a matérias de grande PRD, devem ser levados para um caderno de lacunas, e revisados sempre antes de montar o autodiagnostico do próximo simulado. Não erre duas vezes a mesma coisa.”, explica o professor e learning coach.

Se as notas nas matérias de maior peso estiverem bem abaixo das matérias de menor peso, é recomendável a utilização intensa das estratégias do Estágio Baby, que nada mais é que um R6+C3S em 1/3 da meta diária e SEQ. AA em 2/3 da matéria de grande PRD.

Para quem está afastado dos estudos há um bom tempo, ou está começando a estudar do zero ou nunca estudou direito na vida, a falta de base em algumas matérias, pode atrapalhar. Nestes casos, Gilberto recomenda que o tempo seja investido primeiramente para dominar os fundamentos de cada matéria, principalmente os capítulos 1, 2 e 3 de cada volume dos livros. “Dificilmente um aluno aprenderá eletromagnetismo sendo ruim em eletrodinâmica”, comenta.

Implemente essas estratégias com consistência por no mínimo 60 dias. Os resultados positivos de crescimento são inevitáveis.

“Dedo no pulso das suas métricas”. Quanto mais conhecimento um aluno tem sobre seus números, mais clareza para escolher a estratégia certa de crescimento ele terá. “Chamamos de Método 2i dos Ciclos Evolutivos. Ao Interagir com as questões, você reconhece seus erros e consegue Iterar suas estratégias de estudos. Daí vem o nome 2i (interação e iteração). Esses dois “is” são os pontos fundamentais para os ciclos evolutivos de notas em provas e simulados. Quem não faz simulados ou não corrige e analisa seus erros, dificilmente conquistará uma aprovação em curto prazo. Terá que sofrer muitos anos até passar. Reduza seu tempo de dor e sofrimento estudando da maneira correta. Você não precisa fazer 5 anos de cursinho. Dedique-se em estudar de forma Eficiente, Eficaz e Efetiva, que em menos de 6 meses ou um ano você conseguirá sua tão sonhada aprovação.”, explica Gilberto Augusto.

Sem mágica

Não existe mágica, e sim método. Não será uma jornada confortável, até porque estudar da forma errada é fácil, difícil mesmo é estudar da forma correta. Mas a dor passa e a aprovação fica. E fica para sempre.