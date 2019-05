Estilo de aprendizagem faz diferença no vestibular

As pessoas são diferentes umas das outras, incluindo o modo como aprendem. Segundo estudos da neurolinguística, existem três diferentes formas de percepção de informação: visual (que aprende vendo); auditivo (que aprende ouvindo); e cinestésico (que se aproveita dos sentidos relacionados ao movimento para guardar informações – aquele que aprende fazendo).

Cada indivíduo, em regra, tem predominância em um desses. Para os vestibulandos, conhecer qual o estilo predominante para si mesmo pode ser um diferencial para se preparar para as provas.

Nos corredores e nas salas de cursinhos não é difícil encontrar alunos com apostilas grossas, cheias de anotações, com cada detalhe do que foi aprendido. Outros, mais auditivos, preferem prestar atenção e ouvir muito bem o que o professor explica, talvez até gravar para ouvir novamente mais tarde. E, aqueles mais cinestésico, fazem dos familiares e amigos seus próprios estudantes, pois aprendem melhor quando ensinam, se movimentando ou falando sobre aquilo que aprenderam.

“Em geral, eu percebo que a maioria dos alunos gosta de ler a teoria e fazer testes. É raro o aluno que fica só na teoria e não tão raro alunos que ficam só nos testes. Porém, tanto uma quanto outra acho que são formas equivocadas. A melhor maneira é o aluno dedicar um tempo para estudar a teoria e fazer tantos testes quanto possível”, instrui o professor e orientador do Curso Positivo, Luiz Fernando Cordeiro.

Quanto ao método de anotar, o professor conta que isso não é uma unanimidade: “Alguns alunos preferem ficar observando, ouvindo e vendo o professor, mas sem o hábito de anotar. Mas isso são alguns. Vários alunos preferem anotar, às vezes o conteúdo da lousa, algum detalhe do slide, alguns até o que o professor está falando. E eu vejo uma quantidade expressiva de alunos que gostam de anotar porque enquanto ele anota, isso o ajuda a manter a atenção durante a aula, evita a dispersão”, expõe. “Já gravar a aula é muito raro vermos, porque, na preparação do vestibular, o tempo é muito curto, então, gravar pra depois ouvir depois é um desperdício de tempo”.

Ele conta que, em seu trabalho de orientação com os alunos, tenta encontrar um equilíbrio entre as formas que aquele estudante mais aprende para que a leitura, a resolução de exercícios e os simulados se complementem. “O que devemos lembrar é que, no vestibular, é importante que o aluno tenha o conhecimento necessário para realizar a prova, independente da forma pela qual ele adquiriu esse conhecimento. O mais importante é aprender”.

E aprender utilizando os meio mais efetivos para si foi o que levou Lucas Fritzen, aluno do Curso Positivo, a conquistar uma vaga de Medicina na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Lucas conta que sempre misturou bastante os métodos de estudo, mas que tem predominância cinestésica e auditiva: “Eu fazia muitos testes, como forma de revisar e até aprender coisas novas, e nunca anotava nada nas aulas, prestar atenção na explicação do professor era o suficiente para que eu absorvesse a informação e conseguisse revisar depois”, explica.

Para saber qual o estilo de aprendizagem é predominante, o aluno pode fazer o teste abaixo e otimizar seu tempo de estudos, de modo que tire proveito de suas facilidades:

Eu gostaria mais de fazer este exercício: Por escrito Oralmente Realizando tarefas

Gosto muito de ganhar um presente que seja: Bonito Sonoro Útil

Tenho mais facilidade de lembrar nas pessoas: A fisionomia. A voz. Os gestos.

Aprendo mais facilmente: Lendo. Ouvindo. Fazendo.

As atividades que mais me motivam são: Fotografia, pintura. Música, palestra. Escultura, dança.

Na maioria das vezes prefiro: Observar. Ouvir. Fazer.

Ao me lembrar de um filme, vem a minha mente: As cenas.

b.Os diálogos.

As sensações.

Nas férias, gosto mais de: Conhecer novos lugares. Descansar. Participar de atividades.

O que mais valorizo nas pessoas é: A aparência. O que elas dizem. O que elas fazem.

Percebo que alguém gosta de mim: Pelo jeito de me olhar. Pelo jeito de me falar. Por suas atitudes.

Meu carro preferido tem principalmente que ser: Bonito. Silencioso. Confortável.

Quando vou comprar algo procuro: Olhar bem o produto. Ouvir o vendedor. Experimentar.

Tomo decisões com base principalmente no que: Vejo. Ouço. Sinto.

Em excesso, o que mais me incomoda é: Claridade. Barulho. Ajuntamento

O que mais me agrada em um restaurante: O ambiente. A conversa. A comida

Em um show, valorizo mais: A iluminação. As músicas. A interpretação.

Enquanto espero alguém, fico: Observando o ambiente. Ouvindo as conversas. Andando, mexendo com as mãos.

Eu mais me entusiasmo quando: Me mostram. Me falam. Me convidam para participar.

Ao consolar alguém, procuro: Mostrar um caminho. Levar uma palavra. Dar um abraço.

O que mais gosto em uma fogueira é: Olhar as chamas. Ouvir o crepitar da madeira. Sentir o calor

RESULTADO

Agora some quantas vezes você indicou cada letra e multiplique por cinco para obter os percentuais. Veja qual letra teve o maior resultado e confira abaixo qual seu método de aprendizado.