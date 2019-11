Estiagem: Abastecimento está em risco no oeste

Marechal C.Rondon – A falta de chuva regular desde abril na região oeste do Paraná ameaça o abastecimento das cidades. Em Marechal Cândido Rondon, o SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) está tomando medidas para evitar o racionamento de água. Para que não haja o corte de água, o consumo por ligação/residência deve ser reduzido em, no mínimo, 20%, o que representaria uma redução de 3 milhões de litros/dia, o que estaria dentro da margem de atendimento hoje.

Dados do SAAE apontam que, de 2012 a 2018, a média de chuva chegou a 2.300 milímetros/ano. Neste ano, até o início de novembro, o índice estava em 1.336mm. Ou seja, são 1.000mm a menos que a média histórica.

Mas a crise hídrica atinge diversos municípios. Em Cascavel, por exemplo, a Sanepar já implantou o rodízio no fornecimento de água, há pouco mais de dois meses, e as cidades de Campo Bonito e de Santa Lúcia têm sido abastecidas com o auxílio de caminhões-pipa. As altas temperaturas, que provocam o aumento no consumo de água, e a redução da vazão nos mananciais superficiais e subterrâneos colocam em risco também as cidades de Santa Tereza do Oeste, Matelândia, Medianeira, Três Barras do Paraná e Lindoeste, e o distrito de Ibiracema do Oeste, no município de Catanduvas.

Se a situação persistir, é possível que sejam adotadas medidas alternativas para o abastecimento como rodízio ou racionamento de água.

E a chuva?

As primeiras informações sobre a previsão do clima para o verão divulgadas pelo Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná) é de que o volume e a frequência das chuvas devem se normalizar nos próximos meses, já que não há previsão de alteração nos fenômenos El Niño e La Ninã.

Neste fim de semana chega uma frente fria ao Estado e trará chuvas, aliviando um pouco as temperaturas. No oeste, a chuva chega terça-feira e na quarta os termômetros devem ficar abaixo de 24ºC, mas voltam a subir no dia seguinte.