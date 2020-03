Estão abertas as incrições para o concurso da Adapar

A Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) iniciou, nesta segunda-feira (2), as inscrições no concurso público que oferece 80 vagas para cargos de nível superior e médio.

A confirmação de participação no certame pode ser feita até 2 de abril, no site da seleção. A taxa de inscrição varia entre R$ 70,00 para Assistente de Fiscalização da Defesa Agropecuária, de nível médio e R$ 100,00 para Fiscal de Defesa Agropecuária, de nível superior.

CARGOS – Para concorrer ao cargo de Fiscal, na Função de Médico Veterinário, é preciso ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Medicina Veterinária, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação), e registro no órgão de classe, além de Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”, em situação regular no Detran (Departamento de Trânsito). O subsídio para este posto é de R$ 6.679,93, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já para Assistente, na Função de Técnico de Manejo e Meio Ambiente, é necessário certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio e de curso de Técnico Agrícola ou Técnico em Agropecuária, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente, e registro no órgão de classe, além de Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”, em situação regular no Detran. O subsídio é de R$ 2.671,97, para 40 horas semanais de jornada de trabalho.

A seleção será realizada por meio de prova objetiva para todos os candidatos, prevista para ocorrer em 10 de maio nas cidades de Cascavel/PR, Curitiba/PR e Londrina/PR.

SERVIÇO

Concurso: Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR).

Cargos: Fiscal de Defesa Agropecuária e Assistente de Fiscalização da Defesa Agropecuária.

Subsídio: R$ 6.679,93, para nível superior e R$ 2.671,97, para nível médio.

Vagas: 80

Inscrições: entre 2 de março e 2 de abril

Taxas: R$ 70,00 ou R$ 100,00, a depender do cargo.

Prova objetiva: 10 de maio

CONTATO

Outras informações no site da seleção ou na Central de Atendimento do Cebraspe, de segunda a sexta, das 8h30 às 18h30 – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cebraspe – (61) 3448 0100.