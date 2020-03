Estágio proporciona a alunos de Fisioterapia da Univel experiências em várias áreas

Uma etapa essencial durante a graduação, o estágio obrigatório é importante para o aluno colocar em prática o que aprendeu durante as aulas e ainda conhecer a atuação profissional da área que escolheu seguir. É por essa fase que os alunos do 5º semestre de Fisioterapia do Centro Universitário de Cascavel – Univel estão passando.

Com a oportunidade de conhecer um pouco sobre cada área, os acadêmicos estão fazendo os estágios em diferentes lugares, como: Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), Abrigo São Vicente de Paulo, UBS (Unidade Básica de Saúde) do Bairro Santo Onofre, com os colaboradores da Univel, integrantes do Projeto Nosso Olímpico e no Ciro Nardi, atendendo atletas do vôlei, do basquete e do paradesporto.

Cada lugar é uma chance de aprender novas atividades e conhecer as particularidades dos pacientes. “É uma experiência muito boa. A vivência de trabalhar com os pacientes, passar os exercícios, é maravilhosa. Estamos na expectativa para o próximo estágio. Será outra realidade. Estaremos atendendo as crianças da Apae, então é completamente diferente do que foi feito na Univel”, conta a aluna de Fisioterapia Isabela Marcondes.

Saúde e bem-estar

Uma das etapas do estágio dos alunos de Fisioterapia está acontecendo na Univel, onde os acadêmicos estão atendendo os colaboradores e preparando exercícios de ginástica laboral a fim de promover saúde e bem-estar. “O objetivo é fazer com que diminuam as lesões, promovam relaxamento, para que os funcionários sintam menos dor, reduzam o estresse, além de sair um pouco do ambiente de trabalho”, explica a professora responsável pelos estágios na Univel, Jhyslayne Maciel.

Animados com a nova atividade, os colaboradores ressaltam a importância de fazer exercícios físicos, como é o caso de Thais Toledo: “Para nós, é muito bom quando vamos lá fazer os exercícios. Os alunos são superpositivos e animados. Começamos o dia mais relaxadas por conta da ginástica. Faz muita diferença”.