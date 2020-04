Estado vai disponibilizar videoaulas para redes municipais de ensino

O secretário de Estado da Educação e do Esporte, Renato Feder, realizará uma live nesta quarta-feira (29), às 10h, na Assembleia Legislativa do Paraná, informando que, a partir de 4 de maio, o Estado disponibilizará as videoaulas por TV aberta para as redes municipais de ensino.

Além de Renato Feder, estarão presentes a secretária da Educação de Curitiba, Maria Silvia Bacila; a presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná (Undime), Marli Regina Fernandes da Silva; o presidente da Associação dos Municípios do Paraná, Darlan Scalco, e a presidente do Conselho Estadual de Educação, Maria das Graças Saad.

Em Curitiba as aulas onlines já são realidade. Através da TV Paraná Turismo os alunos da rede têm acesso aos conteúdos e a atividades escolares. A proposta da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte é expandir as videoaulas por TV aberta para que os alunos das redes municipais de outras cidades do Paraná.