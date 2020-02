Estado vai contratar veterinários e técnicos agropecuários

O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou a realização de concurso público para vagas de nível superior e médio na Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar). O concurso é para contratação de 30 médicos veterinários e 50 técnicos.

O edital n.º 21/2020 foi publicado no Diário Oficial nesta sexta-feira (07). As inscrições podem ser feitas das 10 horas do dia 2 de março de 2020 até as 18 horas do dia 2 de abril de 2020 pelo site http://www.cebraspe.org.br/concursos/adapar_pr_20. A prova objetiva será no dia 10 de maio. O valor da taxa de inscrição para o nível técnico é de R$ 70 e para o nível superior R$ 100.

“A autorização para esse concurso mostra a sensibilidade do governo em relação a questões que dizem respeito à economia do Estado como um todo”, disse o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara. “Na medida em que mantivermos a sanidade do rebanho, novos mercados se abrirão para o Paraná, que hoje já é o maior produtor de proteína animal do Brasil, o que beneficia todos os produtores, independentemente do tamanho da propriedade e do rebanho.”

Os objetivos do Estado ao contratar novos profissionais são reforçar a vigilância na busca do status de área livre da febre aftosa sem vacinação, manter o reconhecimento internacional de área livre da peste suína clássica e contribuir para a erradicação de doenças como brucelose, tuberculose e raiva, entre outras.

Para o diretor-presidente da Adapar, Otamir Cesar Martins, a garantia de um bom trabalho na manutenção da sanidade animal no Estado tem como uma das premissas a renovação dos quadros do órgão. Atualmente, a Adapar tem 237 médicos veterinários e 245 técnicos agrícolas.

“Esse é mais um passo que o Estado dá sinalizando para o governo federal e para a Organização Mundial da Saúde Animal que o Paraná trabalha fortemente não apenas para conquistar o status de livre da febre aftosa sem vacinação, mas para manter vigilância permanente sobre qualquer doença que possa atingir o rebanho”, afirmou.

O concurso é organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção (Cebraspe), uma Organização Social que trabalha com o Ministério da Educação e com a Fundação Universidade de Brasília (FUB). O Cebraspe é especializado na realização de avaliações, seleções, certificações e pesquisas.