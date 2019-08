Estado investe R$ 17,5 milhões em rodovias da região Oeste

O Governo do Estado está investindo R$ 17,5 milhões em rodovias no Oeste do Paraná. As obras beneficiam diretamente cerca de 400 mil habitantes, além de transportadores de carga e turistas que visitam a região.

Estão em andamento a construção de um novo viaduto em Foz do Iguaçu, no cruzamento da BR-277 e com a Avenida Costa e Silva; a construção de acostamentos no acesso para Maripá e reparos em uma ponte na PR-239, próximo a Jesuítas. Também está sendo elaborado o projeto para ampliar a capacidade da PR-317, em Toledo.

Em Foz, o investimento é de R$ 15,8 milhões para adequação do cruzamento entre a BR-277 e a Avenida Costa e Silva, que inclui a construção de um novo viaduto. As obras também contemplam serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, contenção, paisagismo, relocação de rede de energia elétrica e iluminação, sinalização, ligantes betuminosos e melhoria ambiental. O objetivo é melhorar o trânsito da região.

De acordo com o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, a obra vai facilitar a vida de quem segue para o Centro ou para os bairros da região da cidade. “O viaduto e os acessos foram planejados para atender tanto a população local quanto os caminhões de carga que cruzam a BR-277, seguindo para ambos os sentidos, e os quase 2 milhões de turistas que a cidade recebe todo ano”.

Na PR-239, desde o entroncamento com a PR-491 até o acesso ao município de Maripá, estão em construção acostamentos dos dois lados da via, em uma extensão de 2,86 quilômetros. O investimento de R$ 1,4 milhão prevê ainda terraplenagem, pavimentação dos acostamentos, drenagem, sinalização horizontal, instalação de tachas refletivas, e ligantes betuminosos.

PR-317 – O DER/PR contratou este ano uma empresa, por meio de licitação, para elaborar o projeto de restauração e ampliação da capacidade da PR-317. O trecho contemplado tem 3,29 quilômetros e fica dentro do perímetro urbano de Toledo, do entroncamento da BR-163 à Rua 1º de Maio. O investimento no projeto é de R$ 216,5 mil e prevê contagens de tráfego, levantamentos topográficos, sondagens geotécnicas, ensaios geotécnicos, levantamento de campo e estudos preliminares.

O resultado final do projeto será avaliado pelo DER/PR e deve ser utilizado como base de um edital para realização das obras. “A contratação de uma empresa especializada para elaborar um projeto de engenharia é um passo comum para a execução de uma obra. O DER acompanha o desenvolvimento do projeto por meio de medições mensais que avaliam se os trabalhos estão avançando de acordo com o previsto”, explica o diretor-geral do departamento, João Alfredo Zampieri.

Outra obra em andamento na região é a recuperação da ponte sobre o Rio dos Padres, na PR-239, próximo ao município de Jesuítas. A estrutura, que havia sido danificada em acidente, recebe investimento de R$ 72,5 mil para reparos na ala de concreto para drenagem, com instalação de tirantes de aço para ancoragem da estrutura, passagem para pedestres em concreto armado e instalação de guarda-corpos.

SEMANA – Além de obras pontuais, o Departamento de Estradas de Rodagem também mantém programas de conservação e melhorias de rodovias. “Temos obras expressivas em andamento ou encaminhadas, e um grande número de rodovias passando pelos serviços de conservação e recuperação em toda a região”, afirma o superintendente da regional Oeste do DER/PR, Marcus Vinicius Arantes.

Confira os serviços em execução nesta semana (5 a 9 de agosto):

PR-180: roçada mecanizada da ponte do Rio Piquiri até Nova Aurora.

PR-239: reperfilagem com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) no trecho de Formosa do Oeste até Jesuítas; pintura de abrigo de passageiros do entroncamento com a PR-182 até o entroncamento com a BR-163; roçada mecanizada de Assis Chateaubriand até Bragantina e do entroncamento com a BR-369 até Jesuítas.

PR-317: pintura manual de sinalização de São José das Palmeiras até Sub Sede; limpeza de bueiro do entroncamento com a PR-495 até Sub Sede; recomposição da sarjeta de Formosa do Oeste até Jesuítas.

PR-364: roçada mecanizada e pintura de abrigo de passageiros de Palotina a Terra Roxa.

PRC-467: pintura de abrigo de passageiros de Porto Mendes a Marechal Candido Rondon.

PR-471: identificação de empreendimentos na faixa de domínio do entroncamento com a BR-277 até a PR-484.

PR-484: desobstrução e limpeza de sarjeta, execução manual e limpeza de valeta, remoção de barreira da PR-471 até a PR-180; desobstrução e limpeza de sarjeta, limpeza de valeta, escavação de valas e lavagem de placas de Boa Vista da Aparecida até Alto Alegre do Iguaçu; desobstrução e limpeza de sarjeta e lavagem de placas de Alto Alegre do Iguaçu até a PR-592; lavagem de placas do entroncamento com a PR-592 até a BR-163.

PR-486: roçada mecanizada de Assis Chateaubriand até a ponte do Rio Piquiri.

PR-495: limpeza de bueiro do entroncamento com a PR-317 até o entroncamento com a PRC-467; pintura das pontes sobre os rios Facão Torto e São Francisco Verdadeiro.

PR-497: limpeza de sarjeta de São Miguel do Iguaçu até o acesso a Itaipulândia.

PR-581: roçada mecanizada do entroncamento com a PR-239 até o distrito Jotaesse.

PR-589: lavagem de placas e pintura de abrigo de passageiro do entroncamento com a PR-239 até Nova Santa Rosa.

Ao concluir estes serviços, as equipes se deslocam para outros trechos, seguindo cronograma de trabalho já definido.

REGIONAIS – As obras nas rodovias mencionadas são executadas e acompanhadas pela Superintendência Regional Oeste do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. A mesma superintendência também é responsável pelo Escritório Regional Centro-Sudoeste, com sede em Francisco Beltrão, e o Escritório Regional Vale do Chopim, com sede em Pato Branco.

Atualmente, o DER/PR conta com cinco superintendências e 14 escritórios regionais, todos com obras, serviços de conservação e de melhorias em andamento.