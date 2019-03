Proposta associa concepção de projeto arquitetônico, compatibilização de projetos complementares, sustentabilidade e tecnologia. A especialização em Arquitetura de Pequeno Porte: Projeto e Execução visa mostrar que projetos de qualidade são acessíveis a todos. A ideia é aprimorar os conhecimentos dos profissionais atuantes na região oeste do Estado do Paraná, por meio dos mais inovadores procedimentos metodológicos. Também busca desenvolver nos profissionais a capacidade criativa para projetos com orçamento reduzido, viabilizar o conhecimento a respeito da execução de obras de pequeno porte e aprimorar os conceitos de gestão de obras, orçamentos e administração de escritórios de arquitetura e engenharia.

DESCONTOS Para 2019, a Universidade oferece o Programa de Fidelização e Incentivo à Formação Continuada, garantindo descontos especiais: 20% para egressos da Unipar do ano de 2018, 15% para egressos de anos anteriores e 10% para profissionais formados por outras instituições.

INSCRIÇÕES Prazo vai até o dia 23 de março. As aulas acontecerão em regime quinzenal, às sextas-feiras, das 19h às 23h, e aos sábados, das 7h30 às 13h30. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.unipar.br ou pelo telefone (45) 3321-1300.