Especialista lista dicas para combater alergias respiratórias no inverno

A estação mais fria do ano chegou e, além de tirar os tradicionais agasalhos do armário, é a hora de ter cuidados extras com a saúde, pois os registros de doenças respiratórias costumam aumentar neste período. Rinite, asma, coriza, espirros e gripe estão entre os importunos mais comuns, como alerta a pediatra e pneumologista Natália Barbosa Gomes, do Grupo Prontobaby.

Por isso, a especialista lista 15 dicas para prevenir doenças e aproveitar da melhor forma a estação mais fria do ano.

Mas ela destaca que, para crianças e adultos, todo cuidado é pouco, desde fazer a manutenção de áreas da casa até uso correto de materiais de limpeza, que também podem ser vilões do ambiente. Uma orientação de ouro é a vacinação contra a gripe, disponibilizadas em unidades de saúde por todo o País. Além disso, os cuidados em casa vão fazer a diferença. “A aspiração e a organização da casa são as principais aliadas na hora de se proteger. Limpar o ar-condicionado, usar antimofo e manter a higiene deixam o ambiente livre de bactérias e fungos, que trazem alergias”, explica a pediatra.

VEJA AS DICAS:

Evitar aglomerações – Nesta época, o clima fica mais propício à transmissão de vírus e à proliferação de bactérias e fungos, sendo assim, evitar locais com aglomeração de pessoas diminui este risco.

Limpeza regular – é impossível eliminar toda presença de ácaros da poeira, porem é possível sua redução, quanto menor a população de ácaros menor o risco de exacerbações.

Aspiração da casa – importante a rotina de aspiração da casa pelo menos uma a duas vezes na semana, preferencialmente com aspiradores de filtro Hepa (alguns alérgenos por serem muito pequenos acabam passando pelos filtros normais). Caso não tenha aspirador, use o rodo com pano molhado, nunca use a vassoura, pois ela levanta a poeira deixando os ácaros no ar.

Organização da casa – evitar acúmulo de caixas, roupas etc pois podem se tornar locais de acúmulo de poeira.

Evite tapetes, carpetes ou cortinas – esses são grandes vilões no acúmulo de poeira. Por mais limpo e higienizado que sejam, o acúmulo de partículas que pode desencadear uma crise alérgica é muito grande. Caso não seja possível a retirada desses, lembrar-se de lavá-los regularmente e sempre deixá-los secar ao sol.

Casa livre de mofo – manter sempre vigilância para possíveis infiltrações e focos de mofo, pois a presença de fungos e um forte gatilho para a alergia.

Arejar a casa – manter a casa arejada diariamente, pelo menos uma vez ao dia por 30 minutos permitir a circulação de ar com janelas abertas.

Lavagem frequente da roupa de cama – faça a troca frequente da roupa de cama, pelo menos uma vez na semana. Fazer a lavagem delas com água quente evita a proliferação de germes e mata os ácaros já existentes. Se possível, fazer a secagem na máquina com altas temperaturas, se não, deixe-as secando ao sol.

Utilizar capas em travesseiros e colchões – existem hoje no mercado diversas capas protetoras que são resistentes ao acaro, evitando que os colchões e os travesseiros acumulem esse germe. A capa deve ser lavada a cada dois meses.

Bichinhos de pelúcia – no quarto de crianças alérgicas os bichinhos de pelúcia não devem aparecer, por serem grandes acumuladores de poeira. Para aqueles que têm, deve-se ser feita a lavagem frequente com água quente e exposição ao sol regular.

Uso correto de materiais de limpeza – evitar sempre produtos com forte odor.

Limpeza do ar-condicionado – atente-se à limpeza regular tanto do filtro quanto de seus dutos. O acúmulo de poeira nesses locais pode levar à disseminação de ácaros no ar quando o aparelho estiver ligado.

Animais de estimação – manter sempre o animal limpo (banhos semanais) e evitar que frequente o quarto do alérgico, e, se possível, evitar que o animal fique no sofá.

Limpeza regular do sofá – manter um sofá limpo e higienizado evita o acúmulo de ácaros.