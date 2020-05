Espalhe Amor: Guaíra lança Campanha do Agasalho e Varal Solidário 2020

O Município de Guaíra, por meio da Secretaria de Assistência Social lançou nesta segunda-feira (11), a Campanha do Agasalho e Varal Solidário 2020.

Pelo quarto ano seguido a campanha está sendo realizada e este ano tem como tema “Espalhe Amor”. As doações podem ser encaminhadas para os pontos de arrecadação entre os dias 11 de maio e 15 de junho. O objetivo é atender as famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

Doações

Nesta edição, a campanha foi adaptada para evitar aglomerações. O número de parceiros foi ampliado para arrecadação dos donativos e um número de Whatsapp está disponível para que a população entre em contato e agende a coleta a domicílio.

Para agendar a coleta basta encaminhar uma mensagem de texto ou áudio em horário comercial para o telefone (44) 98456-6966, informando seu endereço e marcar a data e horário do recolhimento da sua doação e evita aglomeração nos pontos de entrega.

As doações também poderão ser deixadnas na Secretaria de Assistência Social e nas caixas identificadas distribuídas em todo comércio e em repartições públicas de parceiros da campanha. A distribuição das doações será realizada durante o período de 1 a 30 de junho.

Varal solidário

Outra ação que terá continuidade este ano é o Varal Solidário, que será deixado em frente à prefeitura para que as doações possam ser deixadas e também para que pessoas que necessitarem possam retirar no local.

Os parceiros deste ano são, PROVOPAR/Guaíra/PR, Receita Federal, Exército (15º CIA INF. MTZ), MARINHA DO BRASIL, Policia Federal, Policia Militar, BP Fron, Caixa Económica Federal, Banco do Brasil, SICREDI, SICOB, ACIAG, UNIPRIME, Lotérica Grandes Lagos, Supermercado Fátima, Supermercado São Francisco, Supermercado Serv Bem, Mercado Silva e Dymes Confecções.