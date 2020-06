Espaço Cultural agora é virtual com exposições de obras nas mídias sociais

O incentivo à cultura e ao conhecimento das artes faz parte dos projetos da Univel, que em diversos ambientes proporciona um espaço dedicado à exposição de obras produzidas por alunos, egressos e profissionais da região. Com a virtualização das aulas, o professor Antonio Carlos Machado, artista e organizador do Espaço Cultural da Univel, buscou novas formas de continuar fazendo esse trabalho, utilizando as mídias sociais da instituição para compartilhar com os acadêmicos e a comunidade obras de grande talento.

As exposições tradicionalmente acontecem na cantina e no corredor do Bloco B (próximo da Gastronomia), mas já foram distribuídas em outros espaços, contando não somente com pinturas, mas com fotografias, esculturas, entre outras obras. O objetivo das exposições é valorizar o trabalho artístico desenvolvidos pelos acadêmicos e profissionais da área.

Semanalmente estão sendo divulgadas obras de um artista convidado em todas as mídias sociais e no site do Centro Universitário de Cascavel – Univel. A primeira exposição foi do egresso de Artes da Univel, com o tema “Frutos de uma mente delirante”. As obras trazem ilustrações que unem técnica e criatividade, impressionando pela qualidade e pela beleza de cada traço.

Outro artista convidado foi João Paulo, que, na exposição “Domingos”, retrata cenas da tranquilidade de um dia de domingo em 20 pinturas com tamanhos e suportes distintos: acrílica e óleo sobre tela, papelão e madeira. A exposição “Imagens Ocultas” é da arquiteta especialista em Gerenciamento de Projetos Patricia Costa.

O Museu de Arte de Cascavel também está realizando um tour virtual, com a Exposição Panorama das Artes Visuais da Bacia do Paraná, expondo diversas obras, com produções de egressos e artes, jornalismo e fotografia da Univel. O tour pode ser feito por meio do link

Confira as obras expostas nas mídias sociais da Univel @univeloficial ou no site www.univel.br.