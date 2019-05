Espaço ApaeXonados: Talentos das Apaes do Paraná em Cascavel até sexta-feira

Os maiores talentos artísticos das Apaes de todo o Paraná estão em Cascavel participando do XI Festival Estadual Nossa Arte. São 28 delegações dos quatro cantos do Estado reunindo perto de 800 artistas. As apresentações ocorrem até esta sexta-feira (24), no Teatro Sefrin Filho.

A abertura ocorreu segunda-feira à noite, no Tuiuti Esporte Clube, e as apresentações tiveram início na terça-feira à tarde, com os espetáculos musicais, emocionando o público que lotou o Teatro de Cascavel.

Na quarta-feira a programação foi dedicada para as artes cênicas. E, nesta quinta-feira, o Festival Estadual Nossa Arte reserva apresentações de danças folclóricas. Já amanhã, último dia do evento, o palco será das danças contemporâneas e da premiação das associações vencedoras por categoria.

Fase nacional

Os primeiros lugares alcançados em Cascavel vão disputar a fase nacional do Festival Nossa Arte. O público ainda tem a oportunidade de ver de perto a exposição de artesanato com peças confeccionadas por alunos das Apaes de todo o Paraná.

Prestígio

O presidente da Apae de Cascavel, Evilasio Schmitz, destaca a participação maciça das delegações e da comunidade, ressaltando que a programação pode ser prestigiada gratuitamente. “É com grande alegria que estamos sediando mais uma vez esse importante festival, uma verdadeira vitrine de talentos das entidades ligadas aos conselhos de todas as Apaes do Paraná”.