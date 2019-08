Espaço ApaeXonados: Semana vai abordar a adoção de políticas públicas

Com o tema “Família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas”, a Apae de Cascavel definiu a programação oficial da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltiplas, de 21 a 31 de agosto, em Cascavel.A programação do dia 21 começa bem cedo, às 8h, com uma sessão de cinema dedicada a alunos e mães, no West Side. À tarde, será celebrada Missa em Ação de Graças na Igreja São José Operário. O dia 22 será reservado a muita diversão. Nas pistas do Strike Big Boliche, com turmas às 8h30 e às 14h, e também por conta de um city tour preparado para os alunos autistas da Apae.

O Cras cederá seu espaço no dia 23 para a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltiplas. A equipe de Assistência Social falará sobre o trabalho desenvolvido no setor (às 9h e às 14h).

Um dos destaques da programação ocorrerá no dia 24 de agosto, com o Passeio Ecológico de Jipe. A “largada” será às 14h na Associação dos Jipeiros.

A programação será retomada no dia 26, com a participação dos alunos da educação infantil e do ensino fundamental no Top Kids DB Cascavel.

No dia 27 na Apae, os alunos da educação infantil assistem a uma contação de histórias com a professora Ruti Maria.

No dia 28, no ginásio do Centro Esportivo Ciro Nardi, vão ocorrer atividades recreativas aos alunos. No mesmo dia, pela manhã e à tarde, haverá palestra direcionada às famílias com o tema principal da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, envolvendo as políticas públicas.

O dia 28 ainda terá uma programação dedicada aos autistas, com atividades recreativas no Seminário São José, e, no dia 31 de agosto, outra programação de destaque, com a Capoeira Inclusiva APAExonada, com batizado e troca de faixas, sob a regência do Mestre Ciência, o professor Orli Santos Rosa.