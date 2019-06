Espaço Apaexonados: Sala estimula capacidades sensoriais

A Apae de Cascavel acaba de disponibilizar mais um espaço que contribuirá de maneira relevante na evolução das pessoas com deficiência atendidas regularmente.

A novidade é a Sala Multissensorial – Sala Branca, concebida para aguçar os sentidos primários como o tato, a visão, a audição e o olfato, recorrendo especificamente às capacidades sensoriais de cada um.

A sala alia terapia, relaxamento e encanto. “É um ambiente de relaxamento e ao mesmo tempo de estímulo e que desencadeia várias áreas da percepção”, comenta a coordenadora pedagógica do ensino fundamental da Apae, Suzana Cristina Neves.

Entre os benefícios, observam-se os avanços na comunicação verbal, interação social, redução da ansiedade e melhoria da coordenação. Por intermédio da Sala Branca, há muitos focos com efeito calmante como a cromoterapia e aromaterapia.

No campo da visão, as experiências envolvem diferentes intensidades de luzes, cores e contrastantes. Há também nuances de luzes e cores por meio de um painel luminoso destacando o amarelo, o azul, o vermelho e o verde e os contrastes, com o preto, amarelo e preto e o vermelho e preto.

Na audição, as experiências com os efeitos sonoros aguçam a percepção e agem como tranquilizantes por meio de músicas e ruídos. E no olfato, os alunos são colocados diante de odores e aromas, como forma de identificar diferentes cheiros, como o café, canela, camomila e hortelã.