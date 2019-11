Espaço ApaeXonados: Apae elege novo presidente para o mandato 2020/2022

Nilson Silva, 65 anos, é o novo presidente da Apae de Cascavel, para cumprir mandato de 2020 a 2022. Ele foi aclamado durante assembleia da noite de 20 de novembro, organizada para a prestação de contas e realização do pleito. Nilson Silva assumirá no lugar de Evilasio Schmitz, que segue como presidente até o fim do ano.

Natural de Campos Novos (SC), Nilson Silva possui extenso conhecimento na área de gestão de empresas. “Recebemos tantas dádivas na nossa vida e temos que devolver um pouco tudo que nos é dado e vejo como uma oportunidade valiosa de dedicar o meu amor ao próximo”, descreveu.

Nilson Silva encara o desafio “de forma humilde, dentro das limitações, atuando com simplicidade, responsabilidade e alegria acima de tudo”.

Já atuou como voluntário em várias entidades, como Uopeccan, Rotary, Recanto da Criança e outras. “Minha filosofia de vida é a de ser bom e fazer o bem. Sou muito agradecido por estar no meio de pessoas há anos comprometidas com as causas apaeanas”.

Gratidão

O atual presidente Evilasio Schmitz resumiu em uma palavra a experiência vivida na presidência da entidade: gratidão. São nove anos dedicados à Apae e três na presidência. “Aprendi muito e sou grato por tudo que consegui colher ao longo desse tempo”.

Evilasio lista algumas conquistas fundamentais para a Apae durante sua gestão, como a nova equoterapia, a reforma do refeitório, o estacionamento mais amplo e o início das obras do novo e moderno centro de saúde. Hoje, esse setor é responsável por uma média mensal de 5 mil atendimentos. “É a Apae de Cascavel se transformando graças à colaboração de toda a sociedade, extremamente importante nesse processo melhoria constante”, concluiu Evilasio Schmitz.

A diretoria eleita tem na vice-presidência Onazir Conceição, como diretor de Patrimônio, Paulo Francisco Grando, como diretor social, João Luiz Maschio, e, como diretor financeiro, Luiz Antonio Carneiro Chaves.