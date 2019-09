Esforço e dedicação aos 14 anos de idade

Uma das medalhas de ouro conquistadas pela natação cascavelense nos Jojups em Londrina foi a primeira entregue na edição 2019 dos Jogos. Ela foi conquistada por Beatriz Garute (foto), que com apenas 14 anos participou pelo segundo ano consecutivo da competição. Para ela, é um incentivo ganhar de outras atletas mais velhas e que isso se torna um incentivo para as competições maiores.

Em 2018, na sua primeira participação e como uma das atletas mais novas dos Jojups, ela levou dois ouros na competição. Desta vez, o número idas ao pódio foi dobrada: ouro nos 800m livre e nos 1500m livre, com direito a recorde na distância maior (17min57s77); e prata nos 400m medley e 400m livre.

A trajetória impressiona, mas Garute, que este ano também foi vice-campeã nos 200m costas do Campeonato Brasileiro Infantil, enfatiza que suas conquistas não vêm de talento nato nem sorte: “[as pessoas] não têm a noção de quanto nos dedicamos para chegar nesse lugar”.

Beatriz é precoce no esporte. Com 6 meses de vida já estava matriculada em uma aula de natação, porque sua mãe queria prevenir possíveis problemas respiratórios. Com 8 anos começou a competir e hoje esse é seu foco. Garute treina quatro horas e meia todos os dias durante a semana e duas horas aos sábados, entre práticas de natação e atividades físicas. A partir de agora, ela vai começar a treinar também pela madrugada, das 5h às 7h. “Gosto bastante de competir; não é fácil, mas toda dedicação vale a pena”.