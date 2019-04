Escola de Trânsito chega a 2,3 milhões de pessoas

Escola de trânsito do DER. Foto: Gilson Abreu/ANPr — Escola de trânsito do DER. Foto: Gilson Abreu/ANPr

Curitiba – A Escola de Trânsito do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) já recebeu mais de 2,3 milhões de crianças, desde a fundação de sua primeira unidade, a de Curitiba, que completa 44 anos. Só na capital, nesse período, são mais de 1 milhão de crianças atendidas. As demais passaram pela formação nas cinco unidades do interior, surgidas a partir de 1989.

A escola, que se dedica à educação e à formação de pedestres e ciclistas mais conscientes no trânsito, está presente também em Cascavel, Maringá, Francisco Beltrão, Ponta Grossa e Londrina. O público prioritário é formado por estudantes do 5º ano do ensino fundamental, entre 10 e 11 anos.

Fez parte da história da primeira unidade de Escola de Trânsito, o diretor-geral do DER, João Alfredo Zampieri. “Fui formado em 1977 nessa escola, como pedestre. Eu me lembro do dia em que eu fui à escola e depois passei a cobrar do meu pai que dirigisse conscientemente”, recorda Zampieri.

Ele enfatiza a importância do trabalho preventivo desenvolvido pela Escola de Trânsito de Curitiba e nas outras cinco unidades do Estado. “As crianças passam a ser não só bons pedestres, mas fiscais dos pais. Além disso, no futuro, tendem a ser melhores motoristas”, afirma.

Com objetivo de melhorar o serviço prestado pelas escolas de trânsito do Paraná, o diretor do DER-PR planeja discutir com a Secretaria de Estado de Segurança Pública o chamamento de policiais militares da reserva para que reforcem o quadro de pessoal.

Técnico administrativo há 20 anos na unidade de Curitiba, Silmar Barbosa organiza o atendimento a estabelecimentos de ensino públicos e privados interessados em levar os alunos para realizar o curso Aprendendo e Vivendo, que existe há 44 anos. Silmar passou pela Escola de Trânsito quando criança. “Nunca imaginei que voltaria tempos depois para vir trabalhar num local onde recebi tão importantes aprendizados na infância”.

Investimento social

A coordenadora das escolas de trânsito do DER, Maria Lucia Alvis Kutianski, afirma que a formação é um investimento social. Ela destaca a idade dos meninos e meninas, entre 10 e 11 anos, que formam a maioria das pessoas atendidas. “É nessa faixa etária que as crianças começam a sair sozinhas para a escola. Tem situações em que elas ainda levam os irmãos menores”, observa Maria Lucia.

O curso tem duas fases, a primeira é realizada na escola onde o aluno é matriculado e a última aula acontece na Escola de Trânsito.

O material didático produzido pelo DER é encaminhado às escolas para que os professores ministrem 10 horas de atividades. A aula final é a conclusão do curso, em que os estudantes têm acesso à aula teórica com profissionais do DER, prática com um policial rodoviário estadual, sessão de teatro.

Cerca de 40 mil crianças são atendidas por ano em todas as unidades do Estado. As escolas de trânsito cobrem 73% (218) dos 399 municípios paranaenses. O curso Aprendendo e Vivendo é realizado em parceria do DER com as secretarias municipais de educação, a Secretaria Estadual de Educação, escolas privadas e a Polícia Rodoviária Estadual.

Confira número de alunos atendidos por unidade, até 2018

Curitiba

Fundação 1975

Pessoas atendidas 1.078.562

Cascavel

Fundação 1989

Pessoas atendidas 303.532

Maringá

Fundação 1994

Pessoas atendidas 272.316

Francisco Beltrão

Fundação 1996

Pessoas atendidas 173.901

Ponta Grossa

Fundação 1997

Pessoas atendidas 210.729

Londrina

Fundação 2000

Pessoas atendidas 273.776

Total 2.312.816