Escola de Saúde Pública abre inscrições para o curso de manejo prático de ventilação mecânica

A Escola de Saúde Pública da Secretaria de Saúde de Cascavel abriu, nesta segunda-feira (18), as inscrições para o Curso de Manejo Prático de Ventilação Mecânica. O objetivo é oferecer um treinamento especializado para o manuseio do aparelho, essencial no auxílio respiratório aos pacientes graves, vítimas da covid-19.

Dr. Alex Bozza, fisioterapeuta com mais de 15 anos de atuação em UTI, será o ministrante do treinamento certificado pela Escola de Saúde Pública. O curso será realizado na UTI do Hospital de Retaguarda Allan Brame Pinho.

O curso é uma parceria entre a Secretaria Municipal de saúde com o Dr. Alexandre Bozza, da empresa Translife e a Afic (Associação de Fisioterapeutas de Cascavel), por meio do presidente Dr. Rodrigo Jimenez.

Conforme o enfermeiro Gilson Fernandes da Silva, gerente da Escola de Saúde Pública, o curso prático visa abordar de uma maneira clara e objetiva os principais assuntos relacionados à ventilação mecânica, tornando o profissional mais seguro e confiante para a prática do suporte ventilatório.

Os interessados em fazer o curso poderão atuar no cenário de necessidade de ativação do Hospital de Campanha Nei Senter Martins.

As inscrições serão de 18 a 22 de maio. O curso terá quatro turmas divididas em dias diferentes, com início a partir do dia 27 deste mês.

O treinamento é exclusivo para profissionais da Fisioterapia de Cascavel e Região. Mais informações no telefone: 45-3392-6657 ou 3392-6658.

O link da inscrição para o Curso de Manejo Prático de Ventilação Mecânica pode ser acessado aqui: