Erros mais comuns que você não deve cometer com seu cabelo

Todo o mundo gosta de se cuidar e de se sentir bem com sua imagem e o cabelo é importantíssimo para a construção dessa autoestima. Porém, cuidar da saúde e da beleza capilar nem sempre é tão simples. Por isso, a dermatologista e tricologista Kédima Nassif, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, aponta os erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentarem manter um cabelo bonito e saudável.

Esfregar o cabelo molhado com a toalha de banho

“É um grande erro, pois os cabelos são muito mais frágeis quando estão úmidos, logo, ficam mais suscetíveis a danos. Aperte suavemente o cabelo com as mãos após a lavagem e faça o mesmo com uma toalha.”

Secar o cabelo com alta temperatura

Nos momentos de pressa, é tentador colocar a temperatura no máximo para otimizar o trabalho. “Esse é um erro que danifica bastante o cabelo. Lembre-se de que quanto menor a temperatura, melhor para seu cabelo. É melhor gastar cinco minutos a mais na secagem e ter um cabelo saudável do que economizar um tempo ínfimo, mas danificar os fios”.

Secar e escovar os cabelos com eles ainda molhados

O cabelo é mais fraco e frágil quando está molhado, portanto, escová-los ainda úmidos leva a quebras e danos. “Lembre-se de que você deve escová-lo somente quando estiver 60% seco, caso contrário, poderá danificar o cabelo. Não comece a usar um secador de cabelo logo após o banho, mas aperte o cabelo cuidadosamente com uma toalha e aguarde pelo menos 15 a 20 minutos para deixar o cabelo secar. Em seguida, use um secador na temperatura mais baixa.”

Lavar o cabelo com muita frequência

O cabelo pode ser lavado diariamente, desde que necessário (suor excessivo ou acúmulo de impurezas, por exemplo), caso contrário pode causar danos, ressecamento e quebra dos fios. “As pessoas que gostam de lavar os cabelos todos os dias para sentir aquela sensação de limpeza podem usar diariamente apenas um xampu suave e um condicionador reparador.”

Usar muito xampu seco

Não é recomendado o uso do xampu seco todos os dias, mesmo para as pessoas de cabelos oleosos, que sentem os fios sujos nos dias seguintes aos da lavagem. “A função desse xampu é absorver o óleo, portanto, quanto mais você absorve, mais óleo seu couro cabeludo produz”.

Não usar produtos que protegem o cabelo do calor

Se você faz uso de secador e/ou chapinha, é fundamental sempre aplicar um produto termoprotetor antes de secar os fios. Isso ajuda a protegê-los, mantendo o cabelo mais forte e saudável.

Ser muito áspero com seu cabelo

Escovar e pentear os cabelos com força excessiva pode criar estresse nas raízes do cabelo.

Não usar protetor solar nos cabelos

Os cabelos são expostos aos raios UV tanto quanto a pele, portanto, também necessitam de protetor solar. “O sol acaba queimando os fios e destruindo a fibra capilar. Por isso, é indispensável utilizar um produto específico para protegê-lo. O produto deve contar com ativos que criem um escudo resistente aos raios UV.

Fazer rabo de cavalo com o cabelo molhado

Como os fios ficam mais vulneráveis quando molhados, prendê-los pode levá-los à quebra. Além disso, dormir com ele molhado também não é uma boa ideia, pois causa estresse nos fios. E aos adeptos do rabo de cavalo, um alerta: tracionar demais o penteado pode causar alopecia de tração, que causa falhas nos fios.

Usar ferramentas sujas para o cabelo

Certifique-se de limpar suas escovas de cabelo, pentes, presilhas, ou seja, tudo o que entra em contato com os fios. “Toda vez que você escova, você coleta sebo, detritos e sujeira do couro cabeludo. Logo, este passa a ser ótimo ambiente para o crescimento de bactérias. Ao reutilizar a escova suja, acaba reposicionando tudo de volta no seu cabelo”.

Fonte: www.kedimanassif.com.br