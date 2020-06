Equipes intensificam fiscalização no comércio de Cascavel

Equipes do Procon, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, Secretaria de Finanças e Defesa Civil intensificaram as ações de fiscalização em estabelecimentos comerciais da cidade, em especial naqueles onde há maior concentração de clientes, como supermercados e lotéricas em uma ação integrada nesta sexta-feira (22). A intenção é observar o cumprimento do decreto municipal 15.499 de 14 de junho, que determina medidas para conter a propagação do novo coronavírus em Cascavel.

O decreto determina que o horário de atendimento do comércio seja das 9h30 às 17h30 e que supermercados operem até as 19h, de segunda a sexta-feira. Além disso, reforça a importância do cumprimento das medidas sanitárias importantes para o enfrentamento à Covid-19, como uso de máscara e o distanciamento, evitando aglomerações.

De acordo com o fiscal do Procon, Jean Praxedes, o trabalho de fiscalização é muito importante para garantir que a população e os comerciantes estejam agindo de acordo com as novas determinações e contribuam para conter a proliferação do vírus.

“Como os horários foram alterados, é preciso que todos se conscientizem. Por isso, temos essas ações estratégicas de fiscalização no comércio de Cascavel, de forma ampla e objetiva, para que realmente haja efetividade na prevenção da Covid-19. A orientação é que as pessoas só saiam de casa por necessidade, se for muito urgente, é preciso ter essa conscientização. Já os comerciantes também precisam ter cuidado em relação a aglomerações. Se for ao supermercado, só vá uma pessoa da casa, não precisa levar os filhos, porque realmente o momento é atípico, de muito cuidado para que possamos vencer essa fase”, pontua.

A ação já vem acontecendo rotineiramente no comércio de Cascavel. Desde o início da semana, por exemplo, há viaturas próximas aos mercados e locais de aglomeração para orientar à população. “Nosso trabalho é acompanhar juntamente com o próprio mercado a obediência ao decreto municipal, tanto colaborando com a população para que se conscientize da necessidade do uso da máscara e as todas as demais medidas do decreto, como também observar os mercados para que futuramente não precisemos tomar medidas como fechamento por falta da consciência”, explica o inspetor da Guarda Municipal, Antônio Marcos Gazoni.