Equipe pedagógica municipal melhora desempenho no ensino em Ibema

A educação como um passaporte para o crescimento pessoal, financeiro, potencializador profissional e de busca da cidadania plena. É assim que o prefeito de Ibema Adelar Arrosi sempre tratou a área da educação durante as suas gestões.

“A família é imprescindível na educação, na escola o aluno aprende conteúdos, disciplinas e preceitos que farão enorme diferença em toda a sua vida. Por isso, quanto melhor for a qualidade do ensino disponibilizado, melhor será o resultado em um contínuo processo de preparação e formação de uma sociedade mais justa, com poder de iniciativa empreendedora e pacífica”, diz o gestor.

Nos últimos dois anos, Adelar Arrosi acompanha ainda mais de perto o desempenho dos alunos nas escolas da rede municipal. As avaliações são constantes, feitas inclusive por equipes especializadas vindas de outras cidades.

O prefeito decidiu mudar a forma de atuação da área pedagógica da rede municipal. Em vez de um coordenador pedagógico atuar em cada escola, foi criada uma equipe pedagógica que passa a acompanhar todas as unidades educacionais mantidas com recursos públicos geridos pela municipalidade.“Os resultados dessa mudança já aparecem e são dos mais consistentes”, afirma o prefeito, que é também empresário e um estudioso de várias correntes e teorias de ensino.

A equipe pedagógica municipal é responsável por engajar e integrar a escola à comunidade, fazendo com que todos participem do processo de educação, apontando problemas e melhorando o ensino.

Quanto aos professores, o prefeito afirma que cabe à mesma equipe disponibilizar horários de planejamento, ajudando a criar mecanismos teóricos e práticos para que os docentes possam integrar e inovar em suas aplicações de conteúdos em sala.

Sem esquecer, observa ele, de desenvolver meios de monitoramento para que eventuais problemas possam ser identificados e rapidamente solucionados.

Liderança

A atuação da Equipe Pedagógica Municipal é um trabalho de liderança que busca melhorar o processo de ensino-aprendizagem, oferecendo uma educação eficaz aos alunos e estrutura adequada aos professores.

Uma das funções da equipe de coordenadores pedagógicos é a de introduzir no ambiente escolar novas práticas que beneficiem o seu trabalho, os processos de aprendizagem e os de avaliação dos alunos. A equipe é responsável pelo desenvolvimento pessoal de cada aluno, dando suporte à sua formação como cidadão, à reflexão sobre valores morais e éticos e à resolução de conflitos.

Os coordenadores devem priorizar formação, acompanhamento pedagógico, orientação curricular e avaliação da aprendizagem.

Os resultados das avaliações dos alunos são encaminhados mensalmente à Secretaria de Educação para o parecer técnico e a supervisão do prefeito com vistas o acompanhamento a evolução do aprendizado dos alunos.