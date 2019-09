Equipe olímpica do Brasil conta com Bruno Guimarães

Rio de Janeiro – O técnico André Jardine também anunciou na sexta-feira (20) sua convocação, para a seleção olímpica. Atual campeão da categoria, o Brasil enfrentará amistosos contra Venezuela e Japão no próximo mês de outubro, em Pernambuco. Os jogos serão nos dias 10 e 14, respectivamente,

O técnico André Jardine destacou a chance de trazer novos jogadores para fazer parte deste projeto. É a primeira vez que atletas como Rodrygo (Real Madrid), Caio Henrique (Fluminense), Malcom (Zenit) e Bruno Guimarães, destaque do Athletico Paranaense, integram a seleção olímpica sob o comando do treinador.

Os amistosos da seleção brasileira são preparatórios para a disputa do Pré-Olímpico da Colômbia, em janeiro do ano que vem. Para a equipe, podem ser convocados jogadores nascidos a partir de 1997. Na competição, diferentemente dos Jogos Olímpicos, não podem ser chamados jogadores com mais de 23 anos de idade.

OS CONVOCADOS

Goleiros

Cleiton (Atlético-MG)

Daniel Fuzato (Roma)

Ivan (Ponte Preta)

Defensores

Bruno Fuchs (Internacional)

Caio Henrique (Fluminense)

Emerson (Betis)

Felipe Jhonathan (Santos)

Guga (Atlético-MG)

Ibañez (Atalanta)

Luiz Felipe (Lazio)

Lyanco (Torino)

Meio-campistas

Allan (Fluminense)

Bruno Guimarães (Athletico-PR)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Mauro Júnior (Heracles Almelo)

Pedrinho (Corinthians)

Wendel (Sporting)

Atacantes

Antony (São Paulo)

Malcom (Zenit)

Matheus Cunha (RB Leipzig)

Paulinho (Bayer Leverkusen)

Pedro (Fiorentina)

Rodrygo (Real Madrid)