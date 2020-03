Equipe de Fórmula 1 cria respirador

Trabalhando em parceria com a University College London, a equipe criou um respirador de fácil produção para ajudar no tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus. O aparelho já foi aprovado pela OMSD (Organização Mundial da Saúde). O método usado foi uma engenharia reversa, começando por desmontar um dispositivo não patenteado. Após 100 horas, o respirador estava pronto e aprovado pela Agência Reguladora de Medicina e produtos para a saúde. Com isso, a produção em massa se torna possível.

