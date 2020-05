Entidades vão se revezar em Ponto de Arrecadação aos sábados

O Ponto de Arrecadação do Drive-Thru Solidário, agora passará a funcionar de forma diferente. O atendimento será somente aos sábados, das 9h às 13h, no antigo Terminal Oeste.

Para que as instituições envolvidas sejam todas beneficiadas, elas vão se revezar no Ponto de Arrecadação. No primeiro sábado do mês o Provopar será a entidade à frente do Drive-Thru. No segundo, a LBV (Legião de Boa Vontade) será a responsável. No terceiro, a Pastoral da Criança é que terá a missão. E encerra o ciclo com o Albergue Noturno André Luiz. E, assim, seguirá o revezamento. Dessa forma, a Pastoral iniciará neste sábado (16) o atendimento.

No Drive-Tru Solidário, os cidadãos só precisam chegar de carro e os voluntários pegam a doação, evitando qualquer tipo de aglomeração. Os cascavelenses podem doar alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza ao Provopar. Já as demais entidades recebem também doações como roupas e cobertores, especialmente nessa época que antecede o frio.