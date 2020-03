Entidades tentam medir os impactos da crise no Paraná

Cascavel – Os impactos da pandemia na economia paranaense, e brasileira, ainda não podem nem ser estimados, até porque o País nunca passou por situação semelhante e cada setor deve ser impactado de maneira diferente.

No comércio, a recomendação da ACP (Associação Comercial do Paraná) é que os comerciantes, na medida do possível, flexibilizem o horário de funcionamento como forma de diminuir o fluxo de passageiros nos horários de pico do transporte público. Mesmo o horário de almoço dos comerciários deve ser escalonado para evitar aglomerações em restaurantes.

Em Cascavel, a diretoria da Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel) se reúne nesta terça-feira (16) para discutir de que forma a situação será monitorada pela entidade e quais as possíveis medidas que já podem ser tomadas para orientar e auxiliar os empresários a enfrentar os impactos causados pela doença.

A Fiep (Federação das Indústrias do Paraná) informou que vem buscando coletar informações sobre setores industriais que podem ser mais impactados com eventuais paralisações parciais ou totais de suas atividades em decorrência de ações de contingência, e vem discutindo medidas que possam ser adotadas para amenizar eventuais prejuízos das empresas.

Por outro lado, a Faep (Federação da Agricultura do Paraná) relata aumento nas exportações de proteína animal no primeiro bimestre deste ano de 14,2% em relação ao ano passado, mas as previsões também ainda são incógnitas.

Segundo o analista de economia da Faep Luiz Eliezer Ferreira, de forma geral, as exportações de carnes paranaenses vivem um bom momento e esses números devem influenciar um crescimento na cadeia de produção, mas também de incerteza geral. “O setor está aquecido e deve crescer. Mas coisas mudam muito rápido, porque é uma doença imprevisível e as ações [da Bolsa de Valores] mexem muito com os mercados. Até o momento, o cenário é muito bom para o produtor, mas tudo pode mudar a qualquer momento… não há como prever como estará a situação até o fim desta semana”, compara.

Governo suspende aulas e visitas a teatros, hospitais e penitenciárias

O governo do Paraná apresentou nessa segunda-feira (16) as principais medidas adotadas para o enfrentamento da epidemia do coronavírus no Estado. Contidas em decreto assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, as medidas reduzem as possibilidades de contato entre as pessoas para conter a propagação do vírus, determinam ações específicas no âmbito da saúde, ampliam a proteção a servidores incluídos em grupos de risco e fortalecem ações nas fronteiras e divisas.

Ficam suspensas, por tempo indeterminado, a partir da próxima sexta-feira (20), as aulas em escolas públicas da rede estadual de ensino, assim como nas universidades estaduais. É recomendado que a medida seja seguida por escolas e universidades particulares.

A partir dos próximos dias, ficam suspensas as visitas a teatros, cinemas, bibliotecas, museus e outros eventos artísticos e culturais; e hospitais, penitenciárias e centro de socioeducação, por tempo indeterminado. Também há recomendação de suspensão dos eventos públicos ou particulares, de qualquer natureza, com reunião de público acima de 50 pessoas.

Ficam suspensas férias e licenças de servidores das Secretarias da Saúde e Segurança Pública e da Defesa Civil a partir de 23 de março.

Será concedido regime de trabalho remoto ou escalas diferenciadas e adoções de horários alternativos nas repartições públicas, mas será obrigatório aos servidores acima de 60 anos, com doenças crônicas, problemas respiratórios, gestantes, lactantes; e aos servidores que apresentarem quaisquer dos sintomas do covid-19 e regressos de localidades onde o surto tenha sido reconhecido, no prazo de 14 dias.

Os diretores dos órgãos e entidades deverão reavaliar a necessidade da permanência ou a diminuição dos empregados de empresas terceirizadas que prestam serviço para administração.

A Fazenda fará contingenciamento do orçamento para que os esforços financeiro-orçamentário sejam redirecionados para a prevenção e combate do covid-19.

O Estado poderá adotar as seguintes medidas: isolamento, quarentena, exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas, tratamentos médicos específicos e estudos ou investigação epidemiológica.

As Secretarias de Saúde, Agricultura e Segurança Pública vão desenvolver operação nas fronteiras do Estado para orientação, averiguação e monitoramento da movimentação de pessoas nos limites geográficos estaduais.