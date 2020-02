Entenda para que serve o suplemento alimentar para pets

Como o próprio nome indica, os suplementos alimentares são utilizados para suplementar a alimentação dos pets, além de contribuir para o melhor funcionamento do metabolismo dos animais.

Dessa forma, eles podem ser usados tanto em etapas cruciais da vida dos bichinhos — quando há carência de alguma substância que não pode ser totalmente suprida por meio da ração — quanto em situações onde há a falta de alguma proteína, vitamina, mineral ou aminoácido em específico.

Mas, primeiramente, é importante ressaltar que só se deve fazer uso de suplementos alimentares de acordo com a recomendação do médico-veterinário que acompanha o seu pet, pois, quando consumido sem necessidade, há o risco do produto sobrecarregar e, consequentemente, gerar danos ao organismo do animal.

Tipos de suplementos alimentares para pets

Nos últimos anos, o uso de suplementos alimentares para animais, sobretudo os que possuem composição natural, aumentou consideravelmente, pois, por mais que uma alimentação saudável forneça os nutrientes que o organismo do seu bichinho necessita, cada pet tem as suas necessidades individuais.

É o caso de um animal que possui alguma doença, por exemplo. Ainda que ele coma uma ração de qualidade, provavelmente, precisará de suplementação para repor um ou mais nutrientes que foram perdidos ou não são totalmente absorvidos durante a alimentação.

Há diversos tipos de suplementos alimentares para os bichinhos disponíveis no mercado e cada um possui uma finalidade diferente. Conheça alguns deles abaixo.

Para o sistema imunológico

Os suplementos alimentares voltados para o fortalecimento do sistema imunológico, em sua maioria, contêm vitamina E, antioxidantes, vitamina C e minerais.

Essas substâncias têm a capacidade de prevenir doenças como o câncer e são fundamentais para pets depressivos, ansiosos, estressados ou que sofram de qualquer outro distúrbio psicológico.

E, para os bichinhos que já têm câncer, esses suplementos são de grande valia, pois fortalecem o sistema imunológico durante o tratamento dessa doença devastadora.

Para as articulações

Criados para animais de grande porte — que sofrem de complicações nas articulações devido à fraqueza nas patas e ao peso elevado —, os suplementos alimentares para as articulações também são indicados para pets obesos e idosos.

Além disso, os bichinhos que possuem displasia de cotovelo ou de quadril podem ser beneficiados por esse tipo de suplemento, que, na maioria das vezes, se trata de sulfato de condroitina, metil-sulfonil-metano ou glucosamina.

Para os pelos

Os suplementos para pelos costumam ser indicados durante a troca de pelos — devido à queda excessiva — e quando a pelagem fica fraca e sem brilho. Animais de exposição, que precisam estar com os pelos em perfeita condição, geralmente, fazem uso desse produto.

Para a melhoria da saúde dos pelos dos pets, os suplementos recomendados são os ômegas 3 e 6 e os suplementos vitamínicos minerais — todos de origens naturais.

Para a pigmentação

Embora não seja um problema recorrente, há cães que residem em lugares com muita neve e baixas temperaturas, o que ocasiona a perda da pigmentação nasal. Por mais que se trate somente de uma questão estética, para cães de exposição isso é um problema, pois, ainda que não percam pontos, desagrada aos juízes.

Dessa forma, há alimentos que auxiliam na melhora dessa situação, como abóbora, cenoura e espinafre. No entanto, também há como encontrar as mesmas substâncias em suplementos vitamínicos.

Suplemento alimentar: para pets X para humanos

Ainda que muitas das substâncias citadas também sejam comuns em suplementos alimentícios para seres humanos, é preciso ter consciência que o organismo animal é totalmente diferente do nosso, e, consequentemente, possui necessidades distintas.

Dessa forma, dar para o seu pet um suplemento alimentar prescrito para pessoas, pode ser extremamente nocivo para a saúde dele, especialmente devido à questão da dosagem.

