Quem não quer esperar o ano que vem para começar um curso superior pode tentar já uma vaga na graduação semipresencial da Universidade Paranaense, que está com as inscrições abertas para o processo seletivo (vestibular continuado). São 30 cursos, em todas as áreas do conhecimento. O interessado pode concorrer com a nota do Enem ou com o histórico escolar.

Essa modalidade vem conquistando cada vez mais pelas vantagens que oferece: flexibilização do tempo para os estudos é uma delas, pois permite que o aluno estude nas horas que forem mais adequadas ou produtivas para ele. Outra se refere a custos: todos os cursos, em relação aos do ensino presencial, têm preços menores.

Mas a carga horária e os conteúdos de ensino são iguais. E a qualidade dos serviços oferecidos pela Unipar também. É que a Instituição conta com uma estrutura supermoderna para atender seus alunos. Com o convênio com a plataforma Google for Education, oferece a todos, desde que tenham à mão um notebook ou mesmo um smartphone com conexão à internet, as mesmas condições para um aprendizado eficaz e completo. Assim, as salas de aula virtuais cumprem um papel importante neste momento em que jovens estão, cada vez mais, familiarizados com os recursos tecnológicos.

A Unipar também coloca à disposição, além de seus professores, tutores e monitores para que o processo ensino-aprendizagem alcance a excelência. Esta é a Universidade Paranaense, sempre à frente do seu tempo!