Ensino a Distância: cinco dicas para tirar de letra

A educação a distância (EaD) possibilita muita gente que não tem tempo ou dinheiro a estudar e se aprimorar. Independente da idade ou área de trabalho, adquirir conhecimento e aperfeiçoar as habilidades é importante e constante. Contudo, o EaD pode ser mais desafiador do que parece, e exige bastante dos alunos. Pensando nisso, o Peixe Urbano criou uma lista de dicas para quem resolveu aprender mais em 2020. Confira a seguir:

Organização

Sempre é o primeiro ponto da lista quando se trata de estudos, especialmente flexíveis como o online. Quando não há um professor cobrando ou horário fixo, é mais fácil deixar tudo para última hora, esquecer prazos e não ter uma experiência realmente satisfatória. Por isso, ter uma agenda, planilha, caderno ou aplicativo e se comprometer a seguir uma rotina é fundamental.

Disciplina

De nada adianta fazer um planejamento impecável, se não for cumpri-lo. Para manter a regularidade do aprendizado, é importante ter disciplina de estudar todos os dias, mesmo que pouco. Uma dica considerável é conhecer os próprios limites e estabelecer metas realistas. Assim, fica mais fácil cumprir o que está no papel.

Foco

Na era da informação rápida, passar muito tempo sem verificar as redes sociais, notícias e outros aplicativos é um verdadeiro desafio. Mesmo sem essas distrações, ainda há quem perca bastante tempo pensando “na vida”, em vez do conteúdo. Conseguir se concentrar é complicado, então encontrar um lugar silencioso e escolher um horário mais propício para o organismo não estar cansado são alguns fatores legais de considerar.

Prazos

Falando em organização e disciplina, ter anotado os prazos das provas, atividades e trabalhos é muito importante. Não só para ter essas datas em mãos e não esquecer, mas também para se preparar sem deixar acumular. Assim é melhor para aprender e não se sobrecarregar, e previne imprevistos.

Interação

A maioria das plataformas de curso online disponibiliza área de perguntas e interação entre alunos e professores. Da mesma forma que em uma sala de aula, trocar experiências com colegas de turma, tirar dúvidas e pedir ajuda ao professor fazem parte da aula e colaboram para o aprendizado.

