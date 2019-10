Ensalamento do vestibular da UFPR sai nesta quarta

O principal concurso vestibular do Paraná, o da Universidade Federal do Paraná (UFPR) acontece no próximo domingo (27), quando será realizado o primeiro dia de provas. De acordo com o edital que rege o vestibular, o ensalamento (locais de prova) para a primeira fase estará disponível na noite do dia 23 de outubro (quarta-feira), no site do Núcleo de Concursos. A prova ocorrerá na tarde do dia 27 de outubro.

Já o ensalamento da segunda fase sai em 20 de novembro. A prova será realizada no dia 24. Já as provas específicas (para determinadas opções de curso) ocorrerão no dia 25.

Segundo o Núcleo de Concursos (NC) da UFPR, que organiza os vestibulares da instituição, são 38.453 candidatos aptos a fazerem as provas e concorrer a uma vaga de graduação. O processo seletivo visa preencher um total de 5.628 vagas de graduação em 129 cursos.

Nesta segunda-feira (21), a UFPR também divulgou a quantidade de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2020. A UFPR disponibilizará 1.290 vagas em cursos de graduação pelo SiSU. Haverá vagas para ampla concorrência e, dentro das vagas destinadas a alunos de escola pública, serão disponibilizadas também para pessoas de baixa renda, negros (pardos e pretos), indígenas e com deficiência, reservadas conforme a Lei n.º 12.711/12.

Poderão participar do processo seletivo do SiSU 2020, candidatos que prestarem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019, que será realizado em novembro. É preciso também ter concluído o ensino médio e não ter zerado a redação.