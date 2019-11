Engenharias Mecânica e de Produção: acadêmicos dentro da Cascavel de Ouro

Considerada a mais tradicional corrida do Paraná, a 33ª edição da Cascavel de Ouro contou com a participação especial dos acadêmicos de Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção do Centro Universitário de Cascavel – Univel. Na prova automobilística, os estudantes auxiliaram as equipes nos boxes e nas vistorias técnicas.

Disputada no último domingo (3), no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, a prova de longa duração aconteceu com um grid de 56 carros e permitiu aos alunos visualizarem uma parte prática da profissão, além de ser uma experiência nova e cheia de aprendizados, como explica o coordenador do curso de Engenharia Mecânica, Germano Scarabelli: “Foi uma excelente oportunidade para aprenderem na prática alguns conceitos vistos em sala”.