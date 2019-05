Enem: candidatos ainda têm dúvidas de qual idioma escolher

As inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) acabaram na última sexta-feira (17). A prova é promovida pelo Ministério da Educação e uma das principais dúvidas dos estudantes está na escolha do idioma. Desde 2010, as línguas inglesa e espanhola passaram a ser cobradas na prova. Na avaliação, os alunos podem optar pela língua inglesa ou espanhola e, para isso, muitos utilizam o domínio que já têm para se sair bem na prova. Pensando nisso, a inFlux English School destaca a seguir, a importância de cada idioma.

Por que a maioria dos alunos escolhe o espanhol?

Cerca de 60% dos candidatos do Enem escolhem espanhol como língua estrangeira. Acredita-se que por conta da proximidade com a língua portuguesa, o que facilita a leitura da prova, por ter similaridades gramaticais e gráficas. São cinco questões de língua estrangeira de um total de 45 totais da prova de Linguagens e Códigos.

Como ter um melhor desempenho na prova?

De acordo com os microdados do Enem, a média de acertos de questões de Inglês é de 45% e a de espanhol de apenas 34%. Isso é justificável, pois, mesmo que o espanhol seja parecido com o português, como falamos anteriormente, ainda assim é preciso ficar atento. A prova preza pela interpretação de texto, o que justifica a percentagem, uma vez que é necessário compreender o contexto do assunto abordado.

Como posso entender se não sei falar o idioma fluentemente?

Tão importante quanto saber um novo idioma está a capacidade de captar as informações que lemos e ouvimos todos os dias. Na hora da prova, o indicado é começar pela leitura geral do texto, identificando os pontos fortes, isso inclui imagens, gráficos, ilustrações que possam conter. Isso faz com que seja absorvido o conteúdo todo que é lido e não só palavra por palavra, o que gasta muito tempo da prova e não é garantia de compreensão.

Sobre a inFlux

Com mais de 150 franquias pelo Brasil, a inFlux English School é reconhecida por garantir o domínio do inglês mais rápido.

A metodologia eficaz permitiu a criação do Compromisso de Aprendizado inFlux, uma garantia de que em dois anos e meio o aluno alcançará 700 pontos ou mais no TOEIC (Test of English for International Communication), um dos testes de proficiência mais reconhecidos no mundo. Caso a pontuação necessária para a certificação não seja atingida, a inFlux English School garante o estudo gratuito do aluno até a obtenção da nota.