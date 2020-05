Enem: após adiamento, MEC decide prorrogar prazo de inscrições para prova

O MEC (Ministério da Educação) vai prorrogar o prazo de inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano, que terminavam nesta sexta-feira (22). O ministro Abraham Weintraub fez o anúncio em seu perfil do Twitter. De acordo com ele, os estudantes poderão se inscrever para o teste até a próxima quarta-feira (27). Os boletos da taxa da prova poderão ser pagos até quinta (28).

“Os candidatos devem ficar atentos à confirmação da inscrição na Página do Participante, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep)”, escreveu Weintraub.