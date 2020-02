O Endurance Brasil começa no dia 4 de abril, em Curitiba com uma prova de quatro horas de duração. A grande novidade da temporada 2020 é que, pela primeira vez na história da competição, todas as etapas serão transmitidas pelo Sportv. O veículo, que pertence ao grupo Globo, exibirá todas as provas, que têm duração de quatro horas, sendo que a quarta etapa marcada para Interlagos (SP) será de seis horas.

Relacionado