Encontro reúne campeões do automobilismo no RS

Histórico, nostálgico e emocionante. Assim foi o 1º Encontro Nacional dos Pilotos Campeões de Automobilismo realizado na última semana em Porto Alegre. Organizado pelos Jurássicos do Rio Grande do Sul, com apoio de Luiz Evandro Águia (São Paulo) e Milton Sperafico (Paraná), o encontro reuniu dezenas de pilotos da velha-guarda. Foram emoções revividas, histórias recontadas, reencontro de amigos e adversários que havia anos não se viam.

O encontro começou na quinta-feira (26) com a visita à Daccar (preparação de motores) e à Metal Moro, fabricante de carros de endurance. À noite Valter Soldan recepcionou todos com um jantar em sua residência.

Na sexta-feira, os participantes do encontro viajaram a Passo Fundo para visitar o Museu do Automóvel, tendo como guia/navegador Jorge Fleck. Foi o ponto alto do encontro, quando a emoção tomou conta à medida que alguns pilotos encontraram os carros com que fizeram história nas pistas e todos bem conservados. Lagrimas correram pelos rostos dos mais emotivos. As atividades seguiram à noite com um jantar.

No sábado, o café da manhã serviu de despedida, com os astros do passado retornando às suas cidades de origem.

Os campeões voltam a se reunir no próximo ano, quando o encontro será em São Paulo, na Fazendo de José Dimas Pimenta. A sede para 2021 também já está escolhida. Será em Toledo, no Paraná, com organização da família Sperafico.