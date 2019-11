Encontro de Pilotos encerra a temporada de kart em Cascavel

Com o evento denominado de Encontro de Pilotos, o Kart Clube de Cascavel encerra neste domingo a temporada de kart em Cascavel. O ano foi promissor e teve como ponto alto a realização do Campeonato Brasileiro de Kart em julho no Kartódromo Delci Damian.

Toda a programação do Encontro de Pilotos será desenvolvida neste domingo (1º). Os treinos livres serão a partir das 8h; as tomadas de tempo serão a partir das 9h50; a realização da primeira rodada da primeira bateria será às 10h30, ao passo que a rodada de segundas baterias têm início às 13h30.

Inscritos antecipados

Categoria Mirim/Cadete

Piloto Cidade

Luís Felipe Manchine Cascavel

Rafael Dietrich Cascavel

Caetano Grando Cavalcante Toledo

Bernardo Grando Cavalcante Toledo

Categoria 125 Sênior

Delia Maria Pires Cascavel

Claudecir Guligurski Cascavel

Categoria F-4 Força Livre

Lucas Krzesinski Cascavel

Thiago Demarco Ubiratã

Willian Prigol Loanda

Edwardo Tanabe Cascavel

Daniel Verona Guaíra

Camilo Scheibe Cascavel

Categoria 125 Sprinter

Daniel Verona Guaíra

Júnior Drugovich Maringá

Rafael Paiva Cascavel

Joelson Alves Cascavel

Mauricio Zaffari Cascavel

Marcos Fernandes Cascavel

Categoria F-4 Original

Marcelo M. Kaeassaki Ubiratã

Adriano H. Biolo Cascavel

Júlio E. Dalmolin Cascavel

Diogo L. Cavalcante Toledo

Miguel Oliveira Cascavel

Lucas Andrioli Toledo

Fábio Martins Cascavel

Danilo C. Perotto Toledo

Douglas P. Cracco Cascavel

Samuel Xavier Cascavel

Cristiano Smolski Cascavel

Fernando A. Schroeder Cascavel

Mauricio Bioni Cascavel