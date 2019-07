Umuarama sediou o Encontro Paranaense de Aeromodelismo

O encontro do Clube de Aeromodelismo Pelicano, aconteceu no final de semana e levou centenas de espectadores e aeromodelistas (Fotos: Joás Cavalcante)

UMUARAMA – Entre a sexta-feira (5) e o domingo (7), centenas de pessoas se reuniram em Umuarama, para o 1º Encontro Paranaense de Aeromodelismo. No céu da Capital da Amizade, 70 amantes da aviação, fascinaram os espectadores com seus aeromodelos.

O encontro organizado pelo CAPU – Clube de Aeromodelismo Pelicano de Umuarama, aconteceu no clube, situado ás margens da rodovia PR-482, saída para Maria Helena, ao lado do aterro sanitário municipal.

O evento que aconteceu pela primeira no município, reuniu, além dos pilotos de Umuarama, também aeromodelistas de Cianorte, Campo Mourão, Londrina, Maringá, Curitiba e Loanda.

Uma das principais atrações do evento foi o campeão brasileiro, Fábio Borges, de Franca/SP, que exibiu habilidades chamando a atenção dos praticantes da modalidade.

O paulistano de 39 anos levou para o evento seu próprio avião, um Aeromodelo Extra 300. “Este modelo foi projetado por mim, uso ele para participar dos encontros. Posso dizer que ele é bem potente, equipei com um motor de 150 cilindradas, praticamente tem a potência de uma moto”, comenta.

Brinquedo de adulto

Borges conta que gasta em torno de R$ 20 mil, em seus aeromodelos. “Um avião que eu monto para as competições vai custar em torno de R$ 20 mil. Porém esse valor varia, dependendo da proposta do piloto. Caso queira investir em aviões pequenos, pode conseguir um modelo no valor de R$ 500, mas os modelos maiores podem chegar a R$ 10 mil. Os jatos são mais caros ainda, custam cerca de R$ 15 mil”, conta o campeão.

“Além de ser meu hobby, montar aeromodelos se tornou a minha profissão com o passar dos anos, dou aulas para iniciantes e auxilio pilotos que querem participar das competições”, conclui.

Vitórias

Há 15 anos participando de competições, Fábio Borges foi tricampeão da IMAC – International Miniature Aerobatic Club, evento que reúne pilotos de aeromodelismo do Brasil e dos Estados Unidos. As três vitórias vieram na categoria de acrobacia. Porém o piloto afirma que não participa mais de competições.

“O último campeonato que eu fui foi em 2014, nesses últimos 5 anos eu me dedico mais ao meu trabalho, que é fazer com que novos adeptos se iniciem nas competições. É uma dedicação muito grande, fazer com que novos pilotos se tornem campeões”.

O jornal Tribuna Hoje News acompanhou o piloto durante o sábado (6). O paulistano fez uma apresentação de voo com música, considerado pelos participantes como se fosse um ballet aéreo. O que chamou a atenção do público presente.

Clube Pelicano

O Clube Pelicano é organizado por um grupo de entusiastas e profissionais da aviação, cujo hobby é construir réplicas em escala de aeronaves, inclusive com sistemas básicos de voo, e coloca-las para voar enquanto são controladas à distância. No grupo organizador há profissionais de todos os tipos, de administradores a pilotos de avião.

As pessoas que compareceram ao evento levar um quilo de ração, como forma de ingresso para prestigiar as manobras de aeromodelismo.

De acordo com a diretoria do Clube Pelicano foi arrecadado mais de 400 quilos de ração que foi doado a Sociedade de Amparo Animais de Umuarama (Saau).

