Encontrado segundo corpo de tragédia no Rio Piquiri

Populares encontraram no início da manhã desta segunda-feira (21) a segunda vítima de afogamento no Rio Piquiri, que estava desaparecida desde à noite de sábado (19),l.

O Corpo de Bombeiros informou que as buscas seriam retomadas logo cedo, mas a corporação recebeu a ligação dos moradores que acharam a vítima às margens do Rio. Devido à chuva, o corpo acabou arrastado pela correnteza.

Marcelo Laves de Lima, 41 anos, era um dos seis ocupantes que estavam no barco de pequeno porte que acabou virando nas águas. Quatro pessoas, com ajuda de populares, conseguiram deixaram o rio, no entanto Marcelo e Odair Odair de Silvio Oliveira de 42 anos desapareceram.

Odair foi encontrado por mergulhador do corpo de Bombeiros na noite de domingo (20), a oito metros de profundidade. O rio Piquiri, em alguns pontos, chega a 50 metros de profundidade.

O IML (Instituto Médico-Legal) de Toledo foi acionado para recolher o corpo da vítima.

Trajédia foi ontem à tarde

Um barco com seis pessoas virou no Rio Piquiri, perto da ponte da rodovia PR-317, entre Formosa do Oeste e Quarto Centenário.

O acidente aconteceu por volta das 18h deste sábado. Quatro das seis pessoas que estavam no barco foram socorridas por outras pessoas que estavam no rio.

Duas pessoas estavam desaparecidas. A equipe do Corpo de Bombeiros de Toledo foi acionada para realizar buscas.

As pessoas que estavam no barco seriam de Formosa do Oeste e causou grande comoção na cidade.

